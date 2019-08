Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Európa lehúzhatja Magyarországot

Elemzők szerint a negatív globális hangulat átterjedhet a magyar részvénypiacra is, ezért eséssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde hétfőn - írja az MTI.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője az MTI-nek azt mondta, negatív hangulat van a világban az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatti félelmek következtében. Kína engedte leértékelődni a jüan árfolyamát, emiatt nagy esésre lehet számítani a globális részvénypiacokon. A nemzetközi negatív hatás a magyar piacon is érződhet, így a Budapesti Értéktőzsdén a kereskedés negatív tartományban kezdődhet.

A Concorde vezető elemzője kiemelte azt is, hogy a héten teszi közzé vállalati jelentését a Richter és az OTP, ezekre a hét folyamán jöhet reakció, de hétfőn az általánosan negatív globális hangulat határozza meg majd a kereskedést.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek hétfőn küldött kommentárja szerint csökkenés várható a Budapesti Értéktőzsdén. Továbbra is rendkívül negatív a nemzetközi befektetői hangulat, melyet elsősorban az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások fejleményei okoztak. Emiatt a hazai részvénypiacon is csökkenés várható, az OTP jegyzése a 12 ezer forintos szint alá kerülhet, a Mol pedig a 2950 forintos szint felé veheti az irányt, és nem zárható ki, hogy tartósan aláesik a jegyzés. A Richter továbbra is az 5000-5300 forintos sávban mozoghat, itt egyelőre nincs veszélyben az alsó támasz. A Magyar Telekom esetében a 425 forintos támaszra érdemes kiemelt figyelmet fordítani.

A szenior elemző szerint magasabb bevételekről és alacsonyabb profitról számolhat be a Richter a keddi tőzsdenyitást megelőzően közzétételre kerülő gyorsjelentésében. A bevételek az elemzői konszenzus szerint 116,6 milliárd forintra növekedhettek a második negyedévben, ami 5,5 százalékkal haladja meg a tavalyit. Az emelkedés a növekvő Vraylar-értékesítések után kapott magasabb royalty-bevételeknek, és az egyszeri mérföldkő-bevételnek köszönhető, továbbá a forint gyengülése is kedvezően hatott a forintban kimutatott bevételre.

Nem született döntés az Enefi ügyében, pénteken a Marosvásárhelyi Törvényszék tárgyaláson kívül elhalasztotta az ítélethozatalt a kártérítési per újratárgyalása kapcsán. A társaság ismét kérelmezi a részvények felfüggesztését augusztus 7-én és 8-án piacnyitástól piaczárásig - írja elemzésében Varga Zoltán.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 164,66 pontos, 0,41 százalékos csökkenéssel, 40 309,61 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 12,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Mol 34 forinttal, 1,13 százalékkal 2970 forintra csökkent, 3,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,08 százalékkal 12 070 forintra esett, forgalmuk 6,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,12 százalékkal 428,50 forintra gyengült, forgalma 57,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,10 százalékkal 5155 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

