Ez alól Budapest sem tudta kihúzni magát

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,6 százalékos csökkenéssel 37 275 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 8,3 milliárd forint volt.

Valamennyi vezető részvény gyengült az előző napi záráshoz képest. Hankiss László, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese az M1-nek elmondta, hogy egyre élesedik az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború, és a piacokon emiatt érződő rossz hangulat a magyar tőzsdére is átragadt. Többnyire negatívba fordultak az indexek az európai tőzsdéken is - tette hozzá -, a német DAX index például 0,6 százalékkal esett. Az amerikai tőzsdék is 1 százalék feletti mínuszban nyitottak, azóta kicsit visszakorrigáltak, de a főbb indexek továbbra is 0,6-0,9 százalékos mínuszban állnak a keddi záróárfolyamhoz képest - mondta.

A Mol árfolyama 56 forinttal, 1,96 százalékkal 2804 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 1,82 százalékkal 11 300 forintra esett, forgalmuk 3,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 1 forinttal, 0,22 százalékkal 450 forintra gyengült, forgalma 293,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 1,30 százalékkal 5330 forintra csökkent, forgalmuk 1,5 milliárd forintot ért el.

