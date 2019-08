Fejre állhat a forint - baljós prognózis érkezett

A gyengülő forint a jegybanki politika "természetes" következménye

Az MNB-nek a kamatemelésen kívül nemigen maradt más eszköze, hogy a forintgyengülés ellen tegyen. A jegybank viszont a legtöbb jel szerint nem fog fellépni azért, hogy a jelenleginél erősebb legyen a forint. Ehhez be kellene húzni a kéziféket a gazdaságban, amelyre nincs szándék. Ha nincsenek - nem is valószínű, hogy lesznek - hirtelen árfolyamgyengülések, az euróárfolyam zavartalanul "elketyeghet" akár 335 forintig is - nyilatkozta lapunknak még májusban Szabó E. Viktor, az Aberdeen Asset Management befektetési igazgatója.