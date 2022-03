Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Olvastam, hogy önök tanácsot adnak, illetve szívesen segítenek befektetésben, eligazodni a mostani helyzetben. Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményük. Az OTP-nél van a pénzem, Prémium Trend Klasszikus Alapokban. Vegyem ki, tegyem másba, vagy hagyjam?

Köszönöm válaszuk.

Üdvözlettel: Viktória

A Financiológus válasza:

Kedves Viktória!

Először is leszögezném, befektetési tanácsot nem adhatunk, nincs erre felhatalmazásunk. Az önéhez hasonló kérdésekkel viszont sokan fordulnak hozzánk, ezért igyekszem válaszolni, fogódzót adni, mit érdemes mérlegelnie, amikor a megtakarításait kezeli.

A befektetések kiválasztásánál fontos szempont egyrészt, hogy ön mekkora kockázatot tud, mer, szeretne vállalni. Ha nem szereti az ingadozó árfolyamokat, akkor alacsonyabb kockázatú befektetést érdemes választani, de ilyenkor tisztában kell lenni azzal, hogy ez általában alacsonyabb potenciálisan elérhető hozamot is jelent. Alacsonyabb kockázatúnak számítanak például az állampapírok, vagy az állampapírokba, bankbetétekbe fektető alapok. A részvényeket tartó alapok nagyobb hozammal kecsegtetnek, de a kockázat is magasabb, hogy legalábbis rövid távon esni fog az árfolyamuk.

A másik fontos szempont ebből következik, hogy figyelembe kell vennie, milyen távra tervezi a megtakarítást. Hosszabb távra kockázatosabb, magasabb részvény kitettségű alapokat javasolnak a szakemberek, rövid távra pedig alacsonyabb kockázatot ajánlanak.

A harmadik szempont, amit mindenki ajánl az úgynevezett diverzifikáció, ami azt jelenti, hogy a pénzét ne egyféle eszközben tartsa, hanem többfélében. Egy részét például alacsonyabb kockázatúban, egy másikat pedig kockázatosabban, érdemes a devizák, a földrajzi vagy az ágazati kitettség alapján is megosztani a befektetéseket, a pénz egy részéből akár aranyat vagy más árupiaci eszközt vásárolni. Ez a stratégia kiegyensúlyozza a kockázatokat. Ha ön az OTP ügyfele, ott a szakértők segítenek önnek ilyen portfóliókat összeállítani.

A vegyes alapok, amelyekben az ön megtakarítása is van, egyébként valamennyire így is működnek, tartanak magasabb és alacsonyabb kockázatú befektetéseket a portfóliójukban. Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap úgynevezett óvatos vegyes alap. A portfóliójában 70 százalék célsúllyal hazai állampapírok szerepelnek, amelyeket az OTP Alapkezelő a legnagyobb hazai befektetési alap, az OTP Optima Alap befektetési jegyeivel tölt fel. Az OTP Optima Alap tőkegarantált, a tőkegarancia 90 napos tartási időt követőn lép hatályba. A portfolióban fennmaradó 30 százalék célsúlyt pedig aktívan kezelt fejlett piaci részvénystratégiákkal tölti fel az alapkezelő.

Most ők sem kockáztatnak

Az aktív kezelés azt jelenti, hogy amikor az alapkezelő szakemberek döntéstámogató modelljei kockázatvállalásra kedvező időszakot jeleznek, akkor nagyobb, de legfeljebb 30 százalékos súllyal tartanak elsősorban amerikai és nyugat-európai részvényeket, amikor pedig kedvezőtlen piaci környezetre számítanak, a részvénysúlyt akár 0 százalékosra is csökkenthetik. Ha a csökken a részvények aránya, akkor az alapkezelő dollár és euró pénzeszközöket tart.

Megkérdeztem az alapkezelőt, és a cég tájékoztatása szerint a jelenlegi nehéz piaci helyzetben mindössze 5 százalék körüli részvényhányadot tart az alap, 95 százalékban alacsonyabb kockázatú eszközökből áll. A kockázatos eszközök súlyát akkor emelik majd meg, ha a tőkepiacokon javulnak a kilátások. Egyelőre azonban az egész világon elszabaduló infláció és az ukrajnai háború beláthatatlan következményei miatt az egész világon jellemző a kockázatkerülés.

Az alap teljesítményét rövid távon visszavetette a kötvénypiacok és a részvénypiacok egyidejű lejtmenete, amelyet a fenti események váltottak ki. A jövőt nem lehet pontosan megjósolni, de amíg az emelkedő infláció miatt emelkednek a kamatok és az állampapír-piaci hozamok, addig a kötvények átmeneti veszteséget szenvednek el. Ha viszont a hozamok emelkedése leáll, akkor az alap jelentősebb részét kitevő állampapírok is magasabb, 5-6 százalék körüli teljesítményt nyújthatnak majd. Most a geopolitikai válság miatt lezuhantak a részvényárfolyamok, ha viszont enyhül a feszültség, befejeződik a háború, akkor a tőzsdék is korrigálhatnak. Okos döntés lehet ilyen helyzetben, ha megfogadja az OTP Alapkezelő tartási időre vonatkozó ajánlását, amely ebben az esetben legalább 1-3 év, nehéz piaci helyzetben pedig inkább a hosszabb tartás javasolt.