401 forint körül jegyzik hétfőn reggel az eurót, a dollár árfolyama 395-396 között ingadozik. A múlt hét eleje óta sokat erősödött a forint, a múlt keddi kamatdöntés előtt még 414 forinton forgott az euró, és a dollár is 414,433-as történelmi csúcsra került.

Gyengült a dollár, miután a Fed döntéshozók csökkentették a 100bp-os kamatemelés esélyét, valamint egyelőre Mario Draghi olasz kormányfő is hivatalában maradhat, ami erősítette az eurót, így az euró kissé eltávolodott a paritástól. Az eurót, valamint főleg a forintot erősíthették a visszaeső, de még mindig megfizethetetlenül magas tőzsdei gázárak is. A forint az utóbbi időben nemcsak az euróval, hanem a gázárakkal is együtt mozgott - közölte a Takarékbank.

"A forintra kedvező hatással lehetett, a rezsitámogatások részleges felfüggesztése, mivel így elkerülhető a költségvetés elszállása, valamint a kényszerű energiamegtakarítások javíthatják a folyó fizetési mérleget, ugyanakkor érdemben rontják a növekedési kilátásokat, mivel a rezsiköltségek elszállása miatt a háztartások egy része a fogyasztás csökkentésére kényszerül, ami a recesszió szélére sodorhatja a magyar gazdaságot" - mondja Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

A rezsicsökkentés fenntartása komoly problémákat okozhatott volna a költségvetésben - mondták a kormány bejelentése előtt szakértők. A Raiffeisennél, ahol 1000-1600 milliárd forintosra becsülték az intézkedés fenntartását, nem is számoltak volna az idén 400 forint alatti euróárfolyammal.