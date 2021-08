Jó erőben várja a forint a délutáni kamatdöntést. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa délután 2 órakor jelenti be a holnaptól érvényes kamatszinteket, egy órával később pedig részletesen ismerteti, mi állt a kamatdöntés hátterében. Az elemzők arra számítanak hogy tovább emelkedik a jelenleg 1,2 százalékos irányadó ráta.

"Az elemzői konszenzus szinte egyöntetűen 30 bázispontos emelést vár, és 1,5 százalékra emelkedhet az alapkamat" - közölték a KBC szakértői. "A mai nap legfontosabb hazai eseménye az MNB monetáris tanácsának kamatdöntő ülése lesz, ahol a júliusi ígéretnek, a várakozásoknak és a piaci árazásoknak megfelelően várhatóan újabb 30 bázisponttal 1,5 szzázalékosra emelhetik az alapkamatot, és vele együtt az egynapos betét és hitel kamatát is" - erősítik ezt meg az OTP elemzői.

A mérsékelt szigor bedöntheti a forintot

A forint gyakorlatilag már több mint egy hónapja folyamatosan erősödik, a július utolsó hetében még 360 forint fölött járó euró/forint keresztárfolyam most már 350 alatt van. Ma 349,26 forintig süllyedt reggel az euró ára, és egész délelőtt 349,5 forint alatt ragadt. Az euróval szemben utoljára több mint két hónapja volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz. A dollár ellenében is erősödött a forint, 298 forint alatt van az amerikai valuta ára, amire másfél hónapja nem volt példa.

"Igazán nagy meglepetést – és jó eséllyel a forint esetleges gyengülését – az okozhatná, ha a várakozásnál kisebb kamatemelésre kerülne sor. Ennek azonban mérsékelt az esélye, mert ugyan a júliusi inflációs adat (4,6 százalék) hajszállal jobb lett a piaci várakozásoknál (4,7-4,8 százalék), de érdemben meghaladja a jegybank utolsó inflációs jelentésében előrejelzett értéket (3,9 százalék), és a forint eddigi erősödése sem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy 2022 második felére megfelelő biztonsággal teljesüljön az inflációs cél" - mondják az OTP szakértői.

"Ugyan a gazdasági növekedés nagyobb lett a vártnál a második negyedévben, és az infláció is a vártnál jobban csökkent júliusban, de ez nem ad okot a hátradőlésre. Az utóbbi nagy valószínűséggel újra felfelé fog kapaszkodni az ősz folyamán, de a nyár elején elindított kamatemelési ciklust csak a szeptemberi inflációs jelentés után fogja finomhangolni az MNB. Így az alapkamat 1,2 százalékról 1,5 százalékra emelkedhet a mai napon, és a betéti ráták is hasonló mértékben emelkedhetnek, például az egynapos betéti ráta 0,55 százalékra. A meglepetés az lenne, ha ettől eltérne a jegybank, de ennek kicsi a valószínűsége. Annak ellenére, hogy a papírforma teljesülhet, a forint a múlt héten erősödött a régiós devizákkal szemben, és ma sem velük mozog, hanem a reggeli órákban azokról leválva, erősödött a magyar fizetőeszköz" - tette ehhez hozzá az Erste Befektetési Zrt.

A kamatdöntés mellett érdemes figyelni a közleményre is. Egyrészt a jegybank állampapír-vásárlási programja lassan megközelíti a már kétszer megemelt, immár 3000 milliárd forintos limitet, így sor kerülhet a program felülvizsgálatára is. Nagyon nagy valószínűséggel az MNB folytatja majd a programot, de az OTP-nél komoly esélyt látnak arra, hogy a monetáris tanács csökkenti majd a heti vásárlások összegét. Emellett a közleményből az is kiderülhet, hogy kivezetik-e, és ha igen, mikor a rendkívüli eszköztár megmaradt elemeit (jelzáloglevél- és vállalati kötvényprogram), illetve az, hogy a jegybank hogyan kívánja javítani a rendszeresen problémát okozó FX swap működését.