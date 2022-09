Reggel 9:45-kor az euró 398,5 forinton állt, ami 0,1 százalék körüli erősödést jelent a hétfő estihez képest. Mindez már 4,5 körüli erősödést jelent a 416,859-es történelmi mélyponthoz képest.

A piacokat vélhetően megnyugtatta, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság között folyó jogállamisági eljárás konkrétumai is ismertté váltak: eszerint az EU költségvetésből Magyarországnak járó kohéziós források kifizetését felfüggesztik, de ha az Orbán Viktor vezette kabinet törvénymódosításai megfelelnek a gyakorlatban is az antikorrupciós és versenyjogi elvárásoknak, akkor a teljes támogatási keret megnyílhat. Ráadásul hitelminősítők szerint is kibírja a magyar gazdaság, ha ez a 3000 milliárd forint a közeli jövőben sem érkezik meg.

Maga az euró egyelőre nem rugaszkodott el a dollártól, a reggeli erősödés csak 0,7 százalék a Stooq.com adatai szerint, így most a váltás 1,0034-en áll, ami lényegében paritásnak felel meg.

A dollár-forint kurzus 396,724-en áll, ami 0,25 százalék feletti nyereséget jelent a magyar valutának. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy éjfél óta 1,1 forinttal vált olcsóbbá a zöldhasú.

A forint most sokat zárkózott a régiós valutákra is: 9:50-kor a román lejjel szemben 0,7, a cseh koronához képest 0,27, míg a lengyel zloty esetében 0,3 százalékot erősödött.