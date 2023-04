Az OTP Alapkezelő sajtótájékoztatón számolt be a tavalyi évről és az idei év első negyedévéről, illetve a várható piaci lehetőségekről. A 2022-es év nehezen indult, mivel a hirtelen induló gyors kamatemelkedés megzavarta a piacot, viszont a második negyedévben már erős beáramlás zajlott a rövid kötvényalapokba. A pénzpiaci és rövid kötvényalapokra helyezett stratégiai fókusszal a magas kamatkörnyezetben is jó értékajánlatot tudtak adni a befektetőknek, hiszen ezek vonzó alternatívát jelentettek akár a bankbetétekkel, akár a lakossági állampapírokkal szemben.

Idén év elején tartottak attól, hogy recesszió vagy kamatcsökkenés miatt visszaesik az érdeklődés, de nem ez történt, sőt, olyan erős lett a beáramlás, hogy az alapkezelő immár a piac bő 28 százalékát uralja. A teljes kezelt vagyon elérte a 2000 milliárd forintot, ami egyedülálló a hazai alapkezelési piac történetében.

Nagy fordulat, váratlan helyzetek, új lehetőségek

A korábbi évek helyzete, amikor viszonylag kiszámítható volt a környezet, hisz az alacsony infláció világszerte alacsony kamatokkal párosult, nagyot változott, heves ingadozások következtek be még a világ leglikvidebb tőkepiaci instrumentumában, az amerikai államkötvényben is. Ehhez társult a háború, amely annyira irracionálisnak tűnt, hogy ahogy sokan mások, az alapkezelő szakemberei sem valószínűsítették a bekövetkezését, hisz nem tűnt racionálisnak (amit igazolt is az idő, hisz nem született gyors orosz győzelem).

A helyzet annyiban javult, hogy a háború úgymond beragadt, nem eszkalálódott. Az alapkezelő aktívan kezelte ezt a változékony piacot, melyen voltak jó lehetőségek (például 5 százalék feletti hozamú 2 éves amerikai államkötvény, amit nagy nyereséggel hamar el is adtak), ugyanakkor a háború előtt nem sokkal vásárolt orosz részvények, melyek akkor olcsónak tűntek, most értéktelennek tekinthetők.

Részvénypiacok

A részvények tekintetében a feltörekvő piacokon jelenleg sok a remek lehetőség, de nagyok a kockázatok is. Az alapkezelő aktív a dél-amerikai piacokon, de hasonló a helyzet Kínával is: egy-egy komolyabb befektetői félelem idején eddig érdemes volt bevásárolni, hisz az ijedelmek hamar múltak, az árfolyamok emelkedtek, szerencsére sehol nem alakult ki az oroszhoz hasonló helyzet.

Dél-Amerikában leértékelődtek a devizák, így olcsó a piac, ráadásul a részvények 6-os P/E (részvényárfolyam osztva az egy részvényre jutó nyereséggel) értéken forognak átlagosan, míg az USA esetében ez az érték most 18. Latin-Amerikában 5-30 közötti a hisztorikus érték, így igen a mostani helyzet igen vonzónak tűnik. A kockázat az, hogy valahol hatalomra jut egy szélsőséges erő, amely kártalanítás nélkül államosít, ugyanakkor az alapkezelő szerint ennek igen kicsi az esélye, így a kockázat/hozam arány kiváló.

Nyersanyagok, árupiacok

Az árupiacok egyik érdekessége, hogy a háború által megbolygatott árak (gabona, energia stb.) visszatértek a háború előtti szintekre, amely a fogyasztók és a gazdaságok oldaláról igen kedvező, miközben az árupiaci befektetési lehetőségek mérsékeltek. Az olaj esetében külön érdekesség, hogy az OPEC+ egy nagy kitermeléscsökkentést jelentett be, az ár a kezdeti ugrás után mégis visszacsorog, ami mutatja, hogy tartós túlkínálat van.

Ha viszont az árak megemelkednének, az inflációnövelő tényező lenne, melyre a jegybankoknak ismét kamatemeléssel kellene reagálni, ami újra recessziós félelmekhez vezetne.

A nyertes termék

Az elmúlt időszak nyertesei a nemesfémek voltak, de ez jelentősebb tőkebeáramlás nélkül következett be, nem kis részben a dollárgyengülés hatására, ami azt jelenti, hogy ha megmozdul a spekulatívabb tőke, még lehet nagy emelkedési hullám. Az elmúlt időszakban nem volt jellemző a nemesfémek menedékszerepe, ez most esetleg visszatérhet.

Mi várható?

Ami az amerikai részvénypiacokat illet, azok még mindig nem olcsók, az alapkezelő szakembere szerint még lehetnek nehézségek, az ingatlanpiaci hatások, a magas kamatok hatásai még jelentkezhetnek. Emellett az olyan részvénypiaci ralik, ami az elmúlt 10 évet jellemezte, nem így szoktak véget érni, nem ússzák meg annyival, mint a 2022-es esés volt, ami végül is érdemben nem haladta meg a 20 százalékot, vagyis nem is volt igazi medvepiac. Mindazonáltal a kamatszint most már belátható időn belül vélhetően csökkenni fog.

Európában más a helyzet: a háborús pánik miatt sokan shortolták a részvénypiacokat, és miután most az energiaárak visszaestek, a gazdaságok konszolidálódnak, zárniuk kell pozícióikat, ami erős emelkedést idézett elő. Összességében a fejlett részvénypiacok egyelőre kockázatosnak tűnnek.