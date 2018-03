Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmas dobásra készülnek Németországban

Jövő héten kerülhet sor a Simenes egészségügyi részlegének nyilvános részvénykibocsátására, a kontinens évek óta nem látott ekkora tranzakciót. Még akkor is, ha időközben az ár is és a mennyiség is csökkent.

Hatalmas, az európai piacokon évek óta nem látott méretű részvénykibocsátásra készül a jövő héten a Siemens. A német konszern egészségügyi berendezéseket gyártó részlegének, az Siemens Healthineers AG 15 százalékát értékesíti majd részvényenként 26 és 31 euró közötti ársávban.

Ha az ársáv tetején kelnének el a részvények, akkor az nagyjából 4,7 milliárd eurós tranzakcióértéket jelentene. Ez az üzletágat összesen 31 milliárd euróra értékelné.

A tranzakciót eredetileg nagyobbra tervezték, tavaly még a cég 25 százalékát értékesítették volna. Az, hogy végül egy kisebb csomag eladása mellett döntöttek, annak tudható be piaci források szerint, hogy a tőkepiacokon a hangulat a február végén elindult korrekció miatt már nem annyira rózsás.

A Reuters tudósítása szerint szerdán már a teljes mennyiséget lejegyezték a befektetők, azonban a hírügynökség által megkérdezett szakértők szerint egy ilyen akció sikeres legyen, jellemzően legalább kétszeres túljegyzés lenne szükséges. Persze ez a mostani adat még nem mond el semmit a kibocsátás sikeréről, hiszen a jegyzések nagy része rendszerint a jegyzési időszak végén szokott érkezni.

A CNNMoney a Dealogic adataira hivatkozva azt írta, hogy a német részvénypiacon ehhez fogható méretű kibocsátás utoljára a Deutsche Telekom 1996-os részvényeladása volt, de egész Európában egészen a Glencore 2011-es londoni bevezetéséig vissza kell menni, ha ekkora értékű IPO-t keresünk.

A tranzakciót még 2016-ban jelentette be a Siemens vezérigazgatója, Joe Kaeser. Részét képezi annak a tervnek, amelynek lényege, hogy korszerűsítse a hatalmas konszern kiterjedt üzleti tevékenységeinek szerkezetét, s lehetővé teszi a befektetők számára, hogy egyes üzletágaiba külön is invesztálhassanak. Ezzel a különböző üzletágak mozgástere is megnő az akvizíciók finanszírozása szempontjából.

A Siemens egészségügyi üzletága találta fel annak idején a modern röntgen berendezéseket - írja a Wall Street Journal. Jelenleg azon fáradoznak, hogy erősítsék jelenlétüket a képalkotó diagnosztika területén és komolyabb befektetéseket hajtsanak végre a nagy növekedés előtt álló molekuláris diagnosztikai területen.

Az IPO-val kapcsolatos kommentárok szerint az, hogy a részvények várhatóan nem az ársáv tetején kelnek majd el, annak is köszönhető, hogy egyes üzletágakkal kapcsolatban a menedzsment az elemzőknél optimistább álláspontot képviselt. Ilyen például a cég tavaly bevezetett Atellica termékcsaládja, amely a laborfelszerelések terén szeretne komoly piaci tényezővé válni. Az elemzők azonban ennek növekedési kilátásait a menedzsmentnél kissé óvatosabban szemlélik.

Ugyanakkor az az esetlegesen alacsonyabb kibocsátási ár tőzsdei szempontból jót is tehet a részvényeknek. A Reutersnek nyilatkozó egyik elemző szerint így lehetőség van arra, hogy a részvények a bevezetést követően jól szerepeljenek, s ez ha a cég számára nem is annyira, de a befektetők számára annál inkább vonzó lehetőség.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!