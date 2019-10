Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ilyen esés még nem volt a tőzsdéken

Durva esésekkel indul az október az amerikai tőzsdéken, egyre rosszabbak a gazdasági kilátások és Trump esetleges elmozdítása is aggasztja a befektetőket. Történetének negyedik legrosszabb teljesítményével vág neki a negyedévnek a piac.

Több mint 800 pontot esett a Dow Jones Industrial Average (DJIA) két nap leforgása alatt, a szélesebb, S&P 500-as részvényindex pedig 2,99 százalékot veszített értékéből összesen október elsején és másodikán. Az index beesett a technikai szempontból fontosnak tartott 50 napos mozgóátlaga alá. A mutató történetében most fordult elő első ízben, hogy a negyedik negyedév első két kereskedési napjából mindkettő egy százaléknál nagyobb veszteséget hozott - hívták fel a figyelmet a Bespoke Investments elemzői a CNBC.com beszámolója szerint.

A DJIA a harmadik negyedévben alig 1,2 százalékkal tudott feljebb kapaszkodni, s ez a nyereség most két nap alatt elolvadt, az év elejétől számolva azonban még mindig 11,8 százalékos pluszban jár a mutató.

Az esésben komoly szerepet játszottak az egyre romló amerikai makroadatok. Az egyik legfontosabb mutató, az ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindexének szeptemberi értékét kedden publikálták. Ez 47,85 pont lett, 10 éve a legalacsonyabb érték, s immár második hónapja lett alacsonyabb 50 pontnál, ami a feldolgozóipari aktivitás zsugorodását jelzi.

Szerdán ezt fejelte meg az ADP munkaerőpiaci adata, amely azt jelezte, hogy a magánszektorban 135 ezer új munkavállalót alkalmaztak szeptemberben az augusztusi 157 ezer után. Ráadásul az augusztusi adatot is lefelé korrigálták a korábbi 195 ezer főről. De nem csak az Egyesült Államokból, hanem máshonnan, például Németországból is kedvezőtlen hírek érkeztek. A két nagy német gazdaságkutató intézet tegnap jelentette be, hogy lefelé módosítják a legnagyobb európai gazdaságtól várt növekedés nagyságát. Az új prognózis szerint idén a német gazdaság csak fél, jövőre pedig mindössze 1,1 százalékos mértékben lesz képes bővülni. A német DAX részvényindex a rossz hangulatban két nap alatt 11950 pont alá esett 12 500 pontról.

Tovább fokozta a befektetők aggodalmait a Donald Trump amerikai elnök elleni egyre komolyabb szakaszba jutó impeachment eljárás. Tegnap jelentette be az amerikai képviselőház demokrata párti elnöke, Nancy Pelosi, hogy bekéri a Fehér Háztól Donald Trumpnak az ukrán elnökkel folytatott beszélgetését az alkotmányos felmentési eljárást megelőző vizsgálatokhoz. Bár vannak olyan elemzők, akik szerint az elnök felmentése akár végül még pozitív is lehetne a részvénypiac számára, a többség azonban úgy véli, kifejezetten rosszat tenne a tőzsdének.

Az egyik ilyen ok, hogy sokak szerint Trump idő előtti elmozdítása igen rosszat tenne a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalásoknak. A múlt héten a portál szerint politikai elemzők arra figyelmeztettek, hogy az impeachment esetén nagy a valószínűsége annak, hogy elakadna az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közötti kereskedelmi megállapodás elfogadása is. Ráadásul a Kínával folytatott kereskedelmi háború eredménytelensége azt jelenten, hogy az amerikai vállalatok számára is kedvezőtlen intézkedések teljesen értelmetlenül lettek korábban bevezetve.

Az elmúlt két napban működött a régi piaci reflex, a romló makroadatokra és a fokozódó bizonytalanságra emelkedéssel reagált az arany árfolyama. A szeptember utolsó napjaiban elszenvedett esés után a nemesfém unciánként árfolyama október első napjaiban az 1460 dollár körüli szintről 1500 dollár fölé kúszott vissza.



Az S&P 500-as index

A most elszenvedett esés ellenére technikai értelemben még nincs nagy baj a piacon, a vezető amerikai részvényindexekben még nem tört meg a tavaly december utolsó napjaiban indult friss emelkedő trend. Az akkor mélyponthoz képest az S&P 500-as index még mindig 22 százalékos pluszban jár, s első komolyabb támasz szintjét sem tesztelt még, amely 2850 pont környékén található.

