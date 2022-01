Akinek kiskorú gyereke és megtakarítása is van, az idén különösen sokat kereshet állampapírokon. Az inflációt követő kamatozású állampapírok ugyanis hamarosan átárazódnak, az alapkamatukat a tavalyi 5,1 százalékos átlagos áremelkedés adja majd, erre épül rá a különböző mértékű kamatbónusz.

A legmagasabb ezek közül az, amelyet az úgynevezett Babakötvényekre fizet az állam, a mértéke 3 százalékpont. Ez azt jelenti, hogy 8,1 százalékos kamattal ketyegnek majd az idén az ilyen értékpapírok. A most induló új sorozatot, a 2041-ben lejárót már eleve így is hirdette meg az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), a többi Babakötvény - a 2032-ben lejáró kivételével - kamata február 1-től emelkedik majd szintén 8,1 százalékosra. A 2032-es kötvénynek decemberben van a kamatfordulója, addig kell várniuk a vásárlóknak a kamatemelésre.

Kapcsolódó Hamarosan bevetheti az állam a nyugdíjügyi csodafegyvert

Megéri sokat befizetni

Az adott évben kibocsátott Babakötvényt mindig csak az adott évben született gyerekek számára lehet megvásárolni, vagyis a most forgalomba kerülőt a 2022. február 1. és 2023. január 31. között világra jött babák szülei, illetve más hozzátartozói, segítői jegyezhetik le a Magyar Államkincstárnál vezetett Start Értékpapírszámlára. A nagyobb gyerekek számára is lehet azonban Start-számlát nyitni a kincstárnál egészen addig, amíg nagykorúak nem lesznek. Számukra a megfelelő évben kibocsátott, a 2014. január 31. előtt született gyerekek számára pedig a 2032-es sorozatból vásárolhatnak be a szülők.

A számlát akár az ügyfélkapun keresztül is megnyithatják a szülők a gyerek számára, számlavezetési díj nincs, a megtakarítás pedig nem csak kamatadó-mentes, hanem még állami támogatás is járhat rá, amelynek mértéke 10 százalék, és az idéntől már maximum 12 ezer forint. (Tavaly még 6 ezer forint volt a plafon.). A befizetések összegének nincs felső korlátja, a 8,1 százalékos kamat pedig eléggé vonzó lehet ahhoz, hogy a szülők nagyobb összeget is elhelyezzenek a gyerek számláján.

A nagykamaszok számára is megérheti számlát nyitni a magas kamat miatt. A jogszabályok alapján akár 17-18 éves gyerekeknek is lehet Start-számlájuk, annyi csak a kikötés, hogy ilyenkor három évet kell várni legalább ahhoz, hogy a gyerek felvehesse a pénzt a számláról. Egyéb esetben a gyerekek 18 éves korukban jutnak hozzá a megtakarításhoz. Mindenesetre annak, aki most biztonságos, magas kamatozású megtakarítást keres, és tinédzser gyermeke is van, érdemes megfontolnia ezt a lehetőséget is.

A prémium állampapírok is busás kamatot adnak majd

Két új Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) sorozatot indított az ÁKK a napokban éppen csak megvárva, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétegye a 2021-es inflációs adatokat. Ez nem volt meglepő, hiszen a forgalomban lévő PMÁP-sorozatok hatalmasra duzzadtak. Az inflációt követő PMÁP-ok iránti kereslet tavaly megugrott, a 2026-os sorozatból összesen hét rábocsátást hirdettek meg, a végső mennyiség megközelítette a 400 milliárd forintot, a 2024-es sorozat is négy rábocsátást ért meg, igaz, szerényebb, 181 milliárd forintos végösszeggel. Az ÁKK nyilván nem akarta tovább növelni ezeket az állományokat.

A frissen kibocsátott kötvények közül az egyik 2025-ben jár le, a másik 2027-ben, és az átlagos éves infláción felül 0,75, illetve 1,5 százalékpontnyi kamatot fizetnek majd. Ez azt jelenti, hogy az induló kamat a 2025-ös kötvénynél 5,85, a 2027-esnél pedig 6,6 százalékos. Az ÁKK komoly keresletre számít, mert a 2027-es kötvényt eleve 250 milliárd forint értékben hirdette meg, ami szokatlanul magas ennél az állampapírnál. A másik lejáratból csak 100 milliárd forintnyi az első körben tervezett mennyiség. Korábban a hároméves kötvényből első körben csak 50 milliárd, az ötévesből 100 milliárd forint körül volt a meghirdetett mennyiség.





A régebben forgalomba hozott PMÁP-ok kamata is emelkedni fog persze az idén, amikor elékezik a kamatforduló. Ez állampapíronként eltérő időpontban lesz. Már februárban emelkedik a 2023/K, a 2024/I és a 2025/I sorozatok kamata, ezek közül a 2024-es kötvényé rekord magasra, 6,8 százalékosra ugrik majd. Márciusban egy, májusban két PMÁP kamata ugrik majd meg, júliusban három és szeptemberben két sorozatnál lehet kamatemelkedésre számítani. Annak a hároméves kötvénynek, amelyet a most induló két sorozat előtt tudtak megvásárolni a befektetők viszont csak decemberben változik majd a kamata.