Az MKB-csoport a Magyar Bankholding keretében zajló intenzív átalakulási folyamat, illetve a fokozódó piaci turbulenciák ellenére rendkívül sikeres évet zárt, és 77,7 milliárd forint korrigált adózott eredményt ért el 2021-ben. A kimagasló eredményt többek között az erős üzleti teljesítmény, a kedvező pénzpiaci hatások és a továbbra is szigorú költségkontroll alapozta meg.

A csoport negyedik negyedéves bruttó üzleti eredménye elérte a 132,3 milliárd forintot. A kimagasló eredményszintet az ügyfélhitel-állomány növekedése és a kamatkörnyezet emelkedésével járó magasabb üzleti kamateredmény indokolta. Jelentős többletbevétel keletkezett az MKB-nál rendelkezésre álló likviditási többleten, amely pénzügyi eszközökön és értékpapírokon, valamint azok fedezeti pozícióin keresztül a kamatbevételre, valamint az átértékelési eredményre gyakorolt jelentős hatást.

Az MKB-csoport szigorú költség- és beruházásgazdálkodás mellett elérte, hogy a működési költségek csak mérsékelt ütemben nőttek annak ellenére, hogy az MKB üzleti modellje – a korábbi nemzetközi szabályozói előírások következtében – a tárgyév során tudott először növekedési pályára állni. Továbbá fontos azt is figyelembe venni, hogy a bankcsoport részese az integrációs és transzformációs projektnek, aminek keretében az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék csoport digitális átalakítása és egyesülése megtörténik.

Hatalmas bővülés az egyesülés előtt

A cégcsoport mérlegfőösszege 2021 végére 19,1 százalékkal bővült, ami több mint 530 milliárd forint növekedés mellett elérte a 3 314 milliárd forintot. Ez elsődlegesen az ügyfélbetét-állomány-bővülésének köszönhető, amely tavaly 2 200 milliárd forint fölé gyarapodott. Az ügyfélbetétek növekedése mind a vállalati, mind a háztartási szegmensek megtakarításaiban jelentkezett, amit a törlesztési moratórium, valamint a covid-19 negatív hatásának mérséklése érdekében bevezetett gazdaságélénkítő intézkedések egyaránt elősegítettek.

A bank az év során lakossági és vállalati betétek piacán meglévő pozícióját kis mértékben növelte. A bank vállalati hitelezésben tovább növelte piacrészét az utolsó negyedévben, míg a lízing piaci részesedéseit sikeresen meg tudta tartani. A beruházási hitelek iránti kereslet a vállalati hitelek további növekedését eredményezte.

Az MKB-csoport több gazdaságélénkítő programban is aktívan részt vett: a júliusban kivezetett Növekedési Hitelprogram Hajrá! (NHP) mellett a Széchenyi GO! és a Széchenyi Lízing GO! termékek kihelyezésében egyaránt az élen járt. A bank nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hiteleinek állománya összesen 601,3 milliárd forint volt 2021. év végén, amely jelentős részben a Növekedési Hitelprogram, az EXIM és a Széchenyi termékek növekvő folyósításának, illetve a saját forrású forgóeszköz és beruházási hitelek növekedésének volt köszönhető. Az MKB tavaly 5,3 százalákos piaci részesedést ért el a Széchenyi Programban.