Kipattant a szikra, ami válságba lökheti a magyar autóipart is

Intenzív drágulásba kezdett a nikkel, ami bár egy kevéssé ismert fém, az ipari felhasználása széleskörű. Főként az elektromos autók gyártásánál, az akkumulátor-termelésben játszott szerepe miatt okozhat nagy bajokat a drágulás. Ha pedig ez nem lenne elég, a kereskedelmi háború miatt a járműipar amúgy is sötét napjait éli.

Annak ellenére, hogy a nikkel viszonylag ritka elem, az egyik legfontosabb ipari fém, főként ötvözőelemként alkalmazzák, mert erősebbé teszi az acélötvözeteket, ellenállóbbá teszi a fémeket a hideggel szemben, sőt korrózióvédelmi szempontból is kiváló. De réz-nikkel ötvözetből készült csöveket használnak a tengervízből ivóvizet előállító berendezésekben, vagy a pénzérmék anyagába keverik, hogy jobban bírják a napi használatot. Mostanában pedig azért ugrott meg a kereslet iránta, mert az elektromos autókban használt akkumulátorokba is keverik a hagyományos galvánelemek mellett.

A fenti felsorolásból látszik, hogy akár több eltérő iparág egyszerre is versenyzik a nikkelért, ha pedig a piacon hiány alakul ki, az átfogó, ágazatokon átívelő áremelkedést okozhat. A probléma pedig az, hogy csütörtökön, a határidős piacokon egy éves csúcsra emelkedett a tonnánkénti ára. Már 15 880 dollárba kerül a fém a Londoni Fémtőzsdén (LME), ami 7,2 százalékos emelkedés az előző napi szerződésekhez képest.

Az év eleje óta a nikkel több mint 50 százalékkal drágult, így világszerte az egyik legjobban teljesítő árupiaci cikk. A nikkel növekedésének fő mozgatórugója egy jelentés volt, amely szerint az indonéz kormány a piac által eredetileg vártnál hamarabb betilthatja a nikkelérc kivitelét. Az elemzők emiatt arra számítanak, hogy a jövő évben szűkebb kínálatot áraznak már most - írja a WSJ.

A sziget elszigetelődik

Maga az exporttilalom terve nem új keletű, Indonézia korábban 2022-re képzelte el ennek bevezetését. Akkor úgy számoltak, hogy addigra alakulhat ki egy erős feldolgozóipar az országban, amely maga használná fel a fémet.

A világ legnagyobb nikkel kitermelője épp Indonézia, amely 400-500 ezer tonna ércet bocsát áruba a piacokon évente. Az indonéz mennyiség majdnem kétszerese a második legnagyobb kitermelő Fülöp-szigetekének, ahonnan csak 230 ezer tonna jön évente. Vagyis a világ legnagyobb muszlim országának lépése érthető.

Az viszont még nem biztos, hogy már jövőre valóban be is tiltják az exportot, még ha most az indonéz kormányban már van is egy törvényelőkészítő anyag. Ahhoz egyelőre semmilyen észrevétel nem érkezett a parlamenttől, ami inkább arra utal, hogy ejteni fogják a javaslatot. Ha most Indonézia mégis 2022 előtt betiltja a nikkel exportját, akkor globálisan a nikkelhiány körülbelül 100 ezer tonnára növekszik.

Kína megint bekavar

"A piacok aggódnak" - mondta Edward Meir, az INTL FCStone brókerház árupiaci tanácsadója a The Wall Street Journalnek. A szakember szerint a nikkel ára azért is emelkedik ebben az évben, mert világszerte több helyen ellátási zavarok vannak, főleg az elektromos járművek intenzív terjedése miatt.

A világ nikkelellátását sem hagyja érintetlenül az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus és az a körüli bizonytalanság. Az ázsiai ország a nikkelkitermelés harmadik legnagyobb szereplője, így szerdán a Citi Research előrejelzésében már azzal számolt, hogy 5,8 százalékos helyett csak 4,8 százalékos lesz jövőre a keresletnövekedés. Vagyis ez a tényező mérsékelhetné a drágulást. Viszont a Citi Research árral szemben úszik: a legtöbb piaci szakértő szerint még inkább nőni fog az e-autók piaca, ami miatt nagyobb mennyiségben vesz majd fel nikkelt a piac az akkumulátorokhoz.

Az elemzőközpont számítása mellett viszont szól egy fontos tényező: az elektromosautó-gyártás egyik központja Kína, ahol viszont a beszerzési menedzserindexek (BMI) alapján visszaesőben van a termelés. Ez a mutató mindössze 49,7 ponton állt júliusban, ami ugyan jobb, mint a júniusi, de egyrészt a BMI-érték 50 pont alatt termeléscsökkenést mutat, másrészt a felmérés még az előtt készült, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb múlt csütörtökön 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura. Vagyis azóta még rosszabb lehet a helyzet.

Ha viszont a kínai-amerikai konfliktus alacsonyabb intenzitású lesz, valamint az indonéz exporttilalmi bejelentés sem történik meg, akkor eladási hullám indulhat a nikkel piacán, lejjebb verve az árakat. "Szerintem, ha Indonézia nem tiltja meg a nikkel kivitelét, akkor ezek az árak indokolatlanul magasak" - mondta Colin Hamilton, a BMO Capital Markets vezérigazgatója és árupiaci elemzője.

Megy a nikkellel a többi fém is

Az alapfémek az LME-nél drágulásban voltak a héten: az autóalkatrész-gyártásban gyakran használt ólom 3,3 százalékkal, a cink és az alumínium 1,9, a réz 1,6 százalékkal drágult. Vagyis az látszik, hogy az autóipar erős kiadásnövekedéssel számolhat a közeli jövőben.

Ez viszont azzal is járhat, hogy lejjebb tekerik a termelést, mert már most is a gépjármű-értékesítések globális visszaesése látszik. Az autóipar szép lassú "letekerése" már látszik is: sok autógyár döntött úgy, hogy leépítésekbe kezd, vagy kisebbre veszi a kibocsátását. Magyarországon több szereplő is így döntött: hírek szerint a Mercedes és az Audi, valamint az iparági beszállító Bosch is dolgozókat küldött el, vagy meghosszabbította a nyári szünetet. Bár ezt az érintettek közül volt, aki cáfolta a Napi.hu korábbi érdeklődésére.

A jelenség részben azért is aggasztó, mert az elektromos autók iránti egyre nagyobb érdeklődéstől várták azt, hogy újra növekedésnek indulhat az iparág. Erről beszélt nemrég Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője is, aki szerint az autóipar kórosan nagy részesedését a magyar gazdaságban, az ellensúlyozhatja, hogy "az utóbbi időben döntően az elektromos és önvezető autók beszállítói építenek ki kapacitásokat hazánkban. Több akkumulátorgyár épül, s ennek következtében Magyarország hosszabb távon az autóipar átalakulásának a nyertese lehet."

Azonban a nikkel és a fontos ipari fémek drágulása miatt a kész új e-autók ára is emelkedhet, ami visszafoghatja az elterjedésüket, mert - a CNN korábbi piaci körképe szerint - épp az üzemanyagcellák teszik igazán magassá a fogyasztói árakat.

Ehhez jön még hozzá a már említett kereskedelmi háború, amelyet Donald Trump elnök Európára is próbál kiterjeszteni. Ráadásul épp a járművekre vezetne be büntető vámokat.

