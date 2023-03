A Bitcoin árfolyama egyetlen hét alatt közel negyedével emelkedett.

Elemzők szerint a legnagyobb kriptovaluta a jelenlegi értékéhez képest is akár további 20 százalékos pluszt is el tudna érni és az sem kizárt, hogy a jövő héten a 30 ezer dolláros lélektani határt is átlépi.

Kép: Coincash.eu

Justin Bennett elemzésében arra figyelmeztetett azonban, hogy ha a BTC 23 ezer dollár alatt zár, akkor nagy a valószínűsége, hogy nem tudja feltornászni magát a 30 ezres szintre.

A Bitcoin a hét elején még nagyon határozottan lépte át a 25 ezer dolláros lélektani határt, ami egyébként tavaly nyár óta egyszer sem sikerült.

A sikerhez vezető út

A nagy kiugrásnak legfőbb oka lehet

egyrészt a pénzügyi szektor stabilitásának a megingása,

valamint az emberek bizalmatlansága a hagyományos bankokkal szemben a bankcsődök miatt.

A cikk írásakor a Bitcoin 9 247 586 Ft-os árfolyamon áll.

Nem a Bitcoin volt egyébként az egyetlen, ugyanis az Ethereum kriptovaluta is szárnyalt a héten. 15 százalékos növekedés volt megfigyelhető a bankcsőd óta az ő esetükben.

Az Európai Unió szabályozni fogja a kriptopiacot

A kriptoeszközök piacairól szóló európai uniós rendelet várhatóan jövőre a harmadik negyedévben jelenik meg, célja védelmet nyújtani a befektetőknek, elősegíteni a pénzügyi stabilitás megőrzését.

Más pénzügyi eszközöktől eltérően a kriptoeszközöknél a befektető nem számíthat fogyasztóvédelmi segítségre és a letétkezelés sincs rendezve, továbbá az sem tisztázott, hogy egyáltalán minek tekinthetők ezek a termékek.

(Szerző: Horváth Balázs)