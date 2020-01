Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megint kapott egy pofont a forint

A forint gyengüléssel indította a napot a főbb devizákkal szemben.

Reggel 8 órakor gyengülni kezdett a forint az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is, az elmozdulás fél 10 körülre nagyjából 0,3-0,4 százalék volt.

Az eurót 335,64, a dollárt 302,70 a svájci frankot 312,65 forinton jegyezték. Eközben reggel erősödött a dollár az euróval szemben, így a devizapár jegyzése 1,1089-nál járt. Ez nagyjából megfelel a hétfő esti szintnek.

Hétfőn történelmi mélypontja közelébe gyengült a forint az euróval szemben, a jegyzés 337 forintig emelkedett. A CIB Bank egyik elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy míg decemberben erősödni tudott a forint, az elmúlt napokban úgy gyengült, hogy azt nem követték a környező országok devizái.

Elemzők emögött most inkább hazai folyamatokat látnak: Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője a Népszavának úgy vélekedett, hogy a látványosabb forintgyengülés egyik oka, hogy az elmúlt napokban jelentős forintbőség alakult ki a bankközi devizapiacon és ez a pénz nem találja a helyét. Ezen az elemző szerint változtathat, ha az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) államkötvénykibocsátásai beindulnak.

A másik ok Nyeste szerint az MNB extra laza monetáris politikája. A jegybank a várakozások szerint a végsőkig kitart emellett, miközben Magyarországon - de a régióban máshol is - meglepően megugrott az infláció.

Az Equilor a reggeli elemzésében technikai oldalról azt írta, hogy a jelentős napon belüli fordulat azután következett be a forint árfolyamában, miután az MNB nem fogadott el forintlikviditást nyújtó swapokra vonatkozó ajánlatot, így összességében csökkent a kint lévő pluszlikviditás mennyisége. Az Equilor elemzői szerint az intézkedés összefüggésben lehet a forint korábbi gyengülésével, és jól mutatja, hogy a jegybanknak széles eszköztár áll rendelkezésére a mozgás megállításához. Ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy a tegnapi csak jelzésértékű lépés volt. A keddi kereskedésben ismét gyengül a forint, hamarosan ismét tesztelheti a 337-es szintet az euróval szemben, a technikai kép továbbra is felfelé mutat.

A dollár/forint árfolyamában az Equilor elemzői középtávon további emelkedésre számítanak fontos támasz 300-nál húzódik.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!