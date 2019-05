Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megjöttek a negatív díjak, új fejezet nyílt a nagy versenyben

Az amerikai felügyelet engedélyezte az első olyan befektetési alap elindulását az Egyesült Államokban, amely negatív díjat számol fel az ügyfeleknek. Azaz az alapot kezelő cég fizet azért, hogy kezelhesse a rábízott tőkét.

A befektetési alapokat kezelő cégek közötti egyre nagyobb verseny újabb fejezetéhez érkezett az Egyesült Államokban. Az amerikai felügyelet ugyanis engedélyezte az első negatív díjat felszámító befektetési alap elindulását - írja a Financial Times.

A New York Salt Financial nevű befektetési alapkezelő cég olyan új befektetési alapot indít Salt Low truBeta US Market néven, amelynek a kezelési díja 29 bázispont lesz, míg az alapba pénzt tevő befektetők 34 bázispontnyi kedvezményt kapnak. Ennek eredményeként minden 10 ezer dollár után 5 dollárt kapnak vissza a befektetők.

A struktúrát mindaddig fenntartja az alap kezelője, amíg az alapban kezelt vagyon értéke el nem éri a 100 millió dollárt. Ezt tekintik ugyanis a kritikus tőkének ahhoz, hogy egy új tőzsdén jegyzett alap rentábilisan tudjon működni. Alfred Eskandar, a Salt elnök-vezérigazgatója az engedély kiadását megelőző héten nyilatkozott az új díjstruktúráról. Elmondása szerint erre azért volt szükség, mert a cégük által tavaly kibocsátott ETF-be nem tudtak megfelelő mennyiségű tőkét bevonzani. Dávidnak szüksége van a parittyára, hogy leterítse Góliátot, nekünk szükségünk van a negatív díjakra, hogy kiharcoljuk magunknak az utat ezen a piacon - fogalmazott.

A befektetési alapokat kezelő cégek a Flowsprint nevű, befektetési alapokat elemző cég számításai szerint összesen 3,5 milliárd dollár értékben csökkentették díjaikat. A kezelési díjakra egyre jobban koncentráló befektetőknek köszönhetően az olyan alapokban kezelt tőke, amelyek kezelési költsége 5 bázispont alatt maradt, hússzor gyorsabban nőtt, mint a 20 bázispont feletti kategóriáé. A díjak vágásában az olyan óriáscégek jártak az élre, mint a BlackRock, a JP Morgan Asset Management, a Fidelity Investments vagy a Charles Schwab.

A versenyfutás tavaly már véget érni látszott, ekkor jött elő ugyanis a Fidelity Investments az első, nulla kezelési költséget felszámító befektetési alapjával. Akkoriban a piaci szereplők ezt komoly figyelmeztető jelnek vették, s a versenytársak - a BlackRock, az Invesco és a Templeton - részvényeinek árfolyama eséssel reagált a hírre. Ugyanakkor az elemzők a nagyobb cégek oldaláról nem vártak negatív díjakat, annak ellenére, hogy az alapok kezelőinek komoly egyéb bevételei is lehetnek, például a részvénykölcsönzési díjakból, amelyek eddig is segítettek számukra a kezelési díjak alacsonyan tartásában.

Eskandar is elismerte, hogy a negatív díj elsősorban marketingcélokat szolgál, azonban a 100 millió dolláros kezelt vagyon elérése szerinte döntő fontosságú ahhoz, hogy a terméket a nagyobb brókerházak és pénzügyi tanácsadó cégek felvegyék listáikra.

Az új tőzsdén jegyzett alapoknak (ETF) két választásuk van arra, hogy elérjék ezt a küszöböt. Vagy valahogy túlélik az első hat évet, amire ehhez átlagosan szükségük van, vagy drasztikusabb lépésekhez folyamodnak - mondta Eskandar.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!