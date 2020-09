Mi lesz most a forinttal?

A piac teszteli az inflációra koncentráló magyar jegybankot, hogy meddig engedi a forintot gyengülni - véli Hajósi Péter, a K&H alapok kezelőjének portfóliómenedzsment-vezetője, aki szerint hosszabb távon továbbra is a magyar deviza lassú értékvesztésére lehet számítani.

A forint a napokban több hónapos mélypontra gyengült, az euró árfolyama a 360 forintos szint fölé került. A forint értékvesztése illeszkedik a globális és régiós piaci folyamatokba, a a lengyel zloty és a román lej is gyengült.

Ebben a helyzetben jött az MNB monetáris tanácsa keddi kamatdöntése, miszerint azaz változatlanok maradtak a kamatok. A piaci szereplők pedig most a jegybanki kommentárra és a MNB új makroprognózisára koncentráltak.

Az MNB a korábbi gyakorlatnak megfelelően most sem kommentálta a forint mozgását, egyúttal ismét megerősítette, hogy az inflációra figyel a jövőben is. Fontos ugyanakkor, hogy az inflációt a forint árfolyama befolyásolja, például az importált termékeken, mondjuk üzemanyagokon keresztül. Azaz az MNB-nek bár árfolyamcélja nincs és kerüli a devizapiaci mozgások értékelését, azért a forint árfolyamának változását is figyelik - mondta Hajósi Péter, a K&H alapok kezelőjének portfóliómenedzsment-vezetője.

Ezt muszáj is megtenniük, mivel egy esetleges nagyobb forintgyengülés keresztülhúzhatja az inflációs várakozásokat. Úgy tűnik, hogy a piaci szereplők óvatosan tesztelik az MNB-t, hogy meddig hagyja elmenni az euró árfolyamát. Az MNB az egyhetes kamatszint emelésével vagy az árfolyam "lebeszélésével" reagálhat.

A szakértő szerint a következő hetekben-hónapokban sávkereskedés várható a forintpiacon, vagyis az euró árfolyama a 345-350 és a 365-370 forintos tartományban mozoghat. Hosszabb távon pedig folytatódhat a forint lassú, mérsékelt leértékelődése.

Hajósi szerint a keddi jegybanki kommentár alapján az is látszik, hogy az MNB az állampapír-hozamokat továbbra is alacsony szinten szeretné tartani, erre kifejezett utalás is történt.