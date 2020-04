Nagy éve volt a BÉT autós cégének

Minden szempontból rekordévet zárt az AutoWallis 2019-ben és a jó eredményekhez a vállalat mindhárom üzletága hozzájárult: a legnagyobb mértékben, 31 százalékkal a belföldi disztribúciós üzletág bővült, amit 19 százalékos növekedéssel az autóipari szolgáltatói üzletág követett. A bővülés a legtöbb esetben a piaci átlag felett történt, így a magyar tőzsde autós vállalata jó úton halad stratégiája megvalósításában, mely szerint 2024-ben árbevétele 130 milliárd forint fölé emelkedhet. A társaság konszolidált árbevétele 2019-ben 19 százalékkal 75,3 milliárd, EBITDA mutatója pedig 17 százalékkal, 2,982 millió forintra bővült - írja közleményében a társaság.

Még 2018-ban alakult át a korábbi Altera Nyrt. befektetőcég a Budapesti Értéktőzsdén AutoWallis Nyrt.-vé utóbbi felvásárlási lépése miatt. A porftólióba akkor bekerültek a Wallis-csoport cégei, így a 2019-es évet már teljesen új profillal kezdték meg.

Az AutoWallis Nyrt. leányvállalatai a legfontosabb piaci mutatókat meghaladó növekedést értek el 2019-ben, ezzel rekordszintre emelkedett a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat árbevétele és eredménye - derül ki a társaság kedden közzétett vezetőségi és üzleti jelentéséből. A csoport konszolidált árbevétele 19 százalékkal, 75,3 milliárd forintra bővült tavaly, melyhez mindhárom üzletágának (Nemzetközi disztribúciós, Belföldi disztribúciós, Autóipari szolgáltatói) növekedése hozzájárult. A 12,1 milliárd forintos bővülés túlnyomó része a belföldi és nemzetközi disztribúciós értékesítésben is megmutatkozó - a nyugat-európai új autó regisztráció stagnálása ellenére megvalósult - növekedésből származik. Az AutoWallis csoport működése nem független a változó európai autópiac egészétől, de tevékenysége, hatékonysága, üzleti lehetőségei, értékteremtő képessége szempontjából tényleges működési területének Közép-Kelet-Európának és a Balkánnak a gazdasági teljesítménye a mérvadó. Az Európai Autóipari Gyártók Szövetsége (ACEA) adatai alapján a nyugat-európai piacok új autó eladásainak kisértékű növekedéséhez képest a 2014 után csatlakozott tagállamok többsége továbbra is jelentős mértékben növekedett. Tavaly az új autó piac átlagosan 1,2 százalékkal nőtt az EU tagállamaiban, melyen belül a magyar autópiac 15,6 százalékos folyamatos és kiegyensúlyozott növekedést mutatott. Az AutoWallis a hazai és nemzetközi piacain is elsősorban a prémium szegmensben van jelen, ahol az általa képviselt BMW és MINI márkák esetében 18 százalékos növekedést ért el, szemben a magyar prémium-piac 14,5 százalékos növekedésével.

2019-ben az AutoWallis árbevételének növekedése javuló működési hatékonyság mellett történt: az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) az árbevételnél kisebb mértékben, 17 százalékkal, azaz 2,6 milliárddal nőtt 64,4 milliárd forintra. Az anyagköltségek, elsősorban a megnövekedett szervízszolgáltatások költségeinek emelkedésének köszönhetően nőttek 23 százalékkal, míg az igénybe vett szolgáltatások értéke 41 százalékkal bővült, elsősorban az új nemzetközi piacok és a modellkínálat megújulása miatti magasabb marketingköltség miatt. A személyi jellegű ráfordítások 34 százalékos emelkedése (a csoport átlagos statisztikai létszáma 14 százalékkal 309 főre nőtt) meghaladta a forgalomnövekedés átlagát, de a növekedés összege az árbevétel növekedésnek mindössze 4 százaléka, és csak kismértékben múlta felül a leginkább humánerőforrás-igényes autóipari szolgáltatási üzletág forgalmának növekedését. Az AutoWallis átfogó eredménye így 14 százalékkal 951 millió forintra nőtt, míg a menedzsment megítélése szerint az eredményességét legjobban bemutató pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény, az EBITDA 17 százalékkal nőtt, és megközelítette a 3 milliárd forintot. Az eredménynövekedés fő oka a - a nyugat-európai új autó regisztráció csökkenése ellenére - nemzetközi disztribúciós üzletág több tényezőtől sújtott bázis időszakhoz képest elért jobb teljesítménye, valamint az AutoWallis stratégiájának megfelelően a folyamatosan növekedő hatékonyságot elérő autóipari szolgáltatói üzletág által megtermelt eredménynövekedés és a működési hatékonyság fejlődése volt.

Az AutoWallis Csoport három üzletága közül a nemzetközi disztribúciós üzletág árbevétele 8 százalékkal nőtt a nyugat-európai teljes autópiaci stagnálásával szemben. Az AutoWallis Csoport a hazai autópiacon is leginkább a prémium szegmensben van jelen, melynek 14,5 százalékos hazai növekedésénél magasabb, 21 százalékos növekedést ért el a társaság (+562 darab, melyből 210 darab a DriveNow, mai nevén ShareNow indulásához kapcsolódó egyszeri tételnek köszönhető), ezzel a belföldi disztribúciós üzletág árbevétele 31 százalékkal bővült. A növekedés abból a szempontból is jelentős, hogy az értékesítés a legfontosabb ügyfélkapcsolati belépőpont az AutoWallis kiemelkedően eredményes autóipari szolgáltatói üzletága számára, melynek árbevétele 19 százalékkal 8,1 milliárd forintra emelkedett.