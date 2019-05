Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy nyereséggel zártak a tőzsdék - de nem Budapesten

A kedvező nemzetközi hangulat ellenére gyengült a BUX. A Richter-részvény továbbra is gyenge, a Mol ugyanakkor erősödött.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 3,07 pontos, 0,01 százalékos csökkenéssel, 40 288,28 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 10,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest - összesített az MTI.

A nemzetközi hangulat kedvező, a főbb európai piacok pluszban zártak, a magyar piacon viszont vegyes a kép - mondta Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője az MTI-nek. A Richter továbbra is gyenge, a rossz első negyedéves jelentés utáni időszak mélypontjára esett az árfolyam. A Mol ugyanakkor erősödött, ennek oka lehet, hogy május végén az olajpapír súlya nőni fog a legszélesebben követett fejlődő piaci indexben, az MSCI indexben, és az ezt követő portfóliók Mol-részvényeket vásárolnak majd - véli a szakértő.

A Mol 24 forinttal, 0,75 százalékkal 3220 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,16 százalékkal 12 230 forintra nőtt, forgalmuk 5,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 3,50 forinttal, 0,82 százalékkal 424,50 forintra csökkent, forgalma 67,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 1,17 százalékkal 5065 forintra esett, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 4179,73 ponton zárt csütörtökön, ez 4,66 pontos, 0,11 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.

Emelkedés Nyugat-Európában

Veszteséges kezdés után nagy nyereséggel fejezték be a csütörtöki kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok - írta az MTI.

Az európai kereskedési idő végén az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx 600 páneurópai árfolyamindexek 1,13 és 1,08 százalék nyereséget mutatott, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,43 százalékkal emelkedett.

Londonban 0,76 százalékkal végzett magasabban az FTSE-100 index a még nem hivatalos záróadatok alapján, a frankfurti DAX index 1,64 százalékkal, a párizsi CAC-40 index 1,27 százalékkal emelkedett. Madridban 1,23 százalék, Milánóban 1,08 százalékos indexemelkedéssel fejezte be a csütörtöki kereskedést a tőzsde.

A nap nyertese a Thyssenkrupp volt közel nyolc százalékos árfolyam-emelkedéssel, miután a finn Kone érdeklődését fejezte ki a német gépipari konszern felvonógyártó érdekeltsége iránt. A Kone részvénye közel öt százalékkal erősödött.

Az Európai Unió öt nagy bankra - a Barclays, a Citigroup, a JP Morgan, a Royal Bank of Scotland, valamint a japán Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) - szabott ki több mint 1 milliárd eurós (mintegy 320 milliárd forint) bírságot az unió trösztellenes szabályainak megszegése miatt. A banki papírok a kezdeti gyengülés után emelkedtek, a Barclays a kereskedés végére 0,4 százalékkal, a Royal Bank of Scotland 0,6 százalékkal. A megbírságolt amerikai bankok részvénye több mint másfél százalék emelkedést mutatott a Wall Streeten az európai kereskedési idő végére, a MUFG árfolyama viszont másfél százalékkal csökkent.

Az olajárak emelkedtek, a 1,80 százalékkal hordónként 73,06 dollárra, a WTI 2,03 százalékkal 63,28 dollárra.

Az euró árfolyama 0,23 százalékkal 1,1174 dollárra gyengült, az arany ára 0,92 százalékkal unciánként 1285,85 dollárra csökkent.

