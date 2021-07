Csütörtökön nyitáskor a mémrészvényes, Gamestop-ügy miatt igazán ismertté vált Robinhood bevezetése nem festett jól: a részvények 38 dolláros árfolyamon kezdtek. Ezen az áron a brókercéget mintegy 31,75 milliárd dollárra értékelnék - írja a Reuters.

A vállalat, amely vitathatatlanul generációjának áttörő pénzügyi technológiai startupja, szerdán a 38-42 dolláros sáv alsó végén árazta be tőzsdei bevezetését, és 2,1 milliárd dollárt gyűjtött össze. A Robinhood régóta várt debütálása hónapokkal azután következett be, hogy a lakossági befektetők új generációja és a Wall Street-i fedezeti alapok közötti konfrontáció középpontjába került a már említett Gamestop-ügyben. Az év elején az a döntése, hogy néhány népszerű részvény kereskedését korlátozta, miután az elszám olóházánál tízszeresére emelték a letéti követelményeket, feldühítette az amerikai törvényhozókat, valamint a lakossági befektetők számára célpontnak számító alkalmazás felhasználóit. Emellett több szabályozási vizsgálat is indult ellene.

A Robinhood azt tervezte, hogy a szabályozói bejelentés szerint a kereskedési alkalmazás felhasználói számára tartja fenn a kínálat 20 és 35 százalékát.

A céget 2013-ban alapították a Stanford Egyetem szobatársai, Vlad Tenev és Baiju Bhatt. Ők ketten rendelkeznek majd a szavazati jogok többségével, Bhatt a forgalomban lévő részvények mintegy 39 százalékát, Tenev pedig 26,2 százalékát tartja meg. A Robinhood március 31-én mintegy 12 milliárd dollárnyi kriptovaluta-eszközzel rendelkezett, ami 23-szoros növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Több mint 9,5 millió ügyfél mintegy 88 milliárd dollár értékű kriptopénzzel kereskedett a Robinhood platformján a március 31-én zárult negyedévben.