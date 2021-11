Hétfőn 370,756 forintot tetőzött az euró ára, ami történelmi csúcs. A rekord nem volt hosszú életű lesz a rekord, kedden is gyenge maradt ugyanis a magyar fizetőeszköz, már reggel 370,914-ig szaladt az euró árfolyama, és lesz még ennél magasabb is, mivel a forint gyakorlatilag szabadesésben gyengül.

A forintgyengülés hátterében az elemzők szerint több tényező is áll. Magyarországon rosszak az átoltottsági és a járványadatok, emiatt lezárást vár a piac. Az infláció is magas, a jegybank kamatemeléseit ehhez képest elégtelennek ítélik meg a befektetők. Szintén a forint ellen szól, hogy a kormány a választási évet hatalmas költekezéssel indítja, és az is, hogy Brüsszel várhatóan befagyasztja a helyreállítási alapból érkező pénz kifizetését.

Friss tényező ezek mellett, hogy tegnap kiderült: Jerome Powell marad az amerikai jegybank szerepét betöltő FED elnöke. Powellt még Donald Trump nevezte ki, de utódja Joe Biden is megerősítette a pozíciójában. Erre a hírre erősödött a dollár és emelkedtek a hosszú hozamok - mondják az OTP Bank szakértői.

"Powell maradása a korábban előirányzott monetáris politikai lépésekben várhatóan nem jelent nagy változást, tehát a piac továbbra is a jövő év második felében kamatemelést, valamint az eszközvásárlási program kivezetését árazza" - teszi ehhez hozzá a KBC Equitas.