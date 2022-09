Júliusban Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Portugália egyes részein a hőmérséklet rekordot döntött, és meghaladta a 40 Celsius-fokot. Augusztus elejére a tikkasztó hőség és a csapadékhiány miatt az Európai Unió területének csaknem kétharmada aszályos állapotba került az Európai Aszálymegfigyelő Intézet szerint.

Az olívaolaj-termelőket ez súlyosan érintette, még ha a növény egyébként kifejezetten jól tűri a szárazságot. Spanyolország a világ legnagyobb olívaolaj-termelője, a Nemzetközi Olívaolaj-tanács szerint tavaly a globális kínálat több mint kétötödét adta. Görögország, Olaszország és Portugália szintén jelentős termelők, de idén mindegyik országban komoly visszaesésre lehet számítani, ami az árakat is az egekbe lökheti.

A fogyasztók már most is többet fizetnek az olívaolajért: az Európai Unióban a kiskereskedelmi árak 14 százalékkal emelkedtek a júliusig tartó időszakban. A CNN Businessnek nyilatkozó termelők és felvásárlók szerint azonban az elkövetkező hónapokban az árak tovább fognak emelkedni, pedig még nem is igazán tudni, hogy mennyire lesz rossz a 2022-es termés. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma a múlt hónapban 14 százalékos visszaesést prognosztizált a globális termelésben, de a Mintec várakozásai szerint a világon a helyzet ez hasonló lehet a Spanyolországra prognosztizált 30 százalékos veszteséghez.

Az Andalúziából származó spanyol extra szűz olívaolaj referencia termelői ára augusztus végén érte el az elmúlt öt év legmagasabb szintjét. Az elmúlt két évben pedig csaknem 80 százalékkal emelkedtek a szintek: a 2020 augusztusi 2,19 euró (873,5 forint) kilogrammonkénti árról ebben a hónapban 3,93 euróra (1585 forintra).

Az étolajárak emelkedése fokozza az inflációs nyomást is, mert sok feldolgozott élelmiszerben, de a vendéglői árakban is megjelenik majd a hatás.

Már komoly drágulás volt az olívaolajnál

Az árak 2021 elején ugrottak meg, mivel a vevők aggódtak, hogy a rossz időjárás miatt csökken a kínálat - derül ki a Mintec adataiból. Az árak február végén, Oroszország ukrajnai inváziója után ismét kilőttek, amikor a régió napraforgóolaj-exportjának félelmetes visszaesése miatt a vevők olívaolajjal próbálták pótolni a készleteket. Június óta az arra utaló jelek, hogy a következő termés gyenge lesz, ismét megemelték az árakat.

A beszállítók és a kiskereskedők közötti hosszú szerződések eddig megóvták a fogyasztókat a legsúlyosabb áremelkedésektől. Szakértők szerint azonban a vásárlók jelentős emelkedésre számíthatnak a következő négy hónapban, amikor a kiskereskedők megújítják ellátási megállapodásaikat. A termelői árak akár 15 százalékkal is emelkedhetnek az augusztusi, már így is felpumpált szintek fölé. A Mintec adatai szerint még egy 10 százalékos emelkedés is az eddigi legmagasabb szintre emelné a termelői árakat.

Mindez a napraforgóolajak árait is felrántja

Mivel helyettesítő termék a napraforgóolaj, várhatóan a Magyarországon népszerűbb étolajak ára is emelkedni fognak. A szárazság miatt is jelentős volt a visszaesés, de az orosz-ukrán háború miatt a két legnagyobb exporttermelő is kiesett a piacokról.

Pedig a napraforgó- és repceolajak árai is kilőttek: a KSH legutóbbi inflációs jelentése szerint augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 15,6 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit. Noha az átlag alatt drágultak, csak az eleve magas tavalyi bázis miatt tűnhet alacsonynak, hogy az étolaj 5,0 százalékkal került többe.