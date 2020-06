Orbán Viktor nagyot kockáztatott, elhúzódhat a válság Magyarországon

Kispénzű spekulánsok miatt emelkedtek a tőzsdék az elmúlt hetekben. A lakosság a legkockázatosabb papírokat vette, tízből kilencen ráfázhatnak az ügyletekre. A növekvő államadósság viszont nem okoz gondot, amíg nincs infláció - állítják a Hold Alapkezelő szakértői.

Végérvényesen megváltozott az életünk - mondta Bilibók Botond, a Hold Alapkezelő ügyvezető igazgatója a társaság online sajtótájékoztatóján. Ilyen helyzetet ugyanis, hogy egy vírus mozgatja meg a piacokat, még nem élt át senki, hasonló ugyanis utoljára száz éve fordult elő - tette hozzá Cser Tamás vezető portfóliókezelő.

A befektetési szakembereket az események gyorsasága lepte meg a legjobban. "Soha korábban ilyen gyorsan nem omlott össze a gazdaság, és soha korábban ilyen gyorsan nem jött rá gazdaságpolitikai válasz, a tőzsdék is soha nem látott gyorsasággal omlottak össze, majd pattantak fel" - mondta Móricz Dániel befektetési igazgató. A piacok a következő néhány héttel foglalkoznak csak, középtávon nem gondolkoznak - tette hozzá.

Ráugrottak a kisbefektetők a kockázatos részvényekre

A kisbefektetők márciusban ráröppentek a részvénypiacra, és hatalmas kockázatot vállaltak. A kedvenceik ugyanis azok a strukturális problémákkal küzdő legkockázatosabb cégek voltak, mint a légitársaságok vagy a Royal Caribbean. Miközben a profik alulpozicionálták a kitettségüket ezekben a szektorokban, a kisbefektetők a becslések szerint akár 100 milliárd dollárt is elköltöttek ilyen részvényekre, ez okozhatta a nagy árfolyam-emelkedést.

Volt már arra példa az elmúlt évtizedekben, hogy estek a piacok, és részvényeket vásároltak a kisbefektetők. Amikor durván beesett az olajár, akkor is megjelentek újabb kisbefektetők, akik az olaj emelkedésére fogadtak. Tízből kilenc esetben azonban ezek nem lesznek végül sikertörténetek a kisbefektetők számára - figyelmeztetett Bilibók Botond.

A járvány kitörése után jellemzően a kispénzű fiatal korosztály vásárolta a részvényeket, a nagyobb befektetők, az intézmények nem vásároltak, inkább eladták a kockázatos papírokat. Az idősebb korosztály (baby boom generáció), amelynek a legnagyobb vagyona van, szintén tartózkodott a részvénypiactól. Az új generáció valószínűleg azért volt merész, mert még nem tapasztalta meg, hogy ezek kockázatos eszközök.

A középtáv homályos, a hosszútáv jobban látható

Móricz Dánielt nem lepné meg, ha most lenne a dollár a csúcson, és innentől már gyengülne. A kőolaj ára az idén bizonytalan, de tartósan alacsony nem maradhat, mivel akkor elmaradnak az olajipari beruházások beruházások, ezért csökkenni fog a kínálat is. Móricz emiatt hosszabb távon hordónként 50-70 dollár közötti kőolajárra számít.

A bankszektornak a Hold szakértői szerint nem áll jól a szénája, de ez nagyrészt be is van árazva a részvényeikben. A hitelállomány Nyugat-Európában nagy, további bővülésre nincs komoly lehetőség. A hitelportfóliók kilátása nem kedvező, és a hozamgörbe meredeksége is alacsony maradhat. A bankszektor most alacsony árazási szintről indult a válságban, akár azzal is képesek lehetnek értéket teremteni a részvényesek számára, ha bezárnak részlegeket. A Hold is vásárolt bankrészvényeket az elmúlt időszakban.

A 2008-2009-es helyzetnél jobb most a helyzet, elképesztően nagy stimulus van a világban, az államok most sokkal nagyobb mértékben veszik ki a részüket a válság kezeléséből. A bankok sokkal jobb helyzetben, magasabb tőkésítéssel vágtak bele ebbe a válságba, mint 2008-ban. A devizahitelek a régióban leépültek, főleg Lengyelországban találtak jó befektetési lehetőséget a pénzügyi szektorban - mondta Cser Tamás.

A hazai tőzsdével kapcsolatban viszont nem optimisták, az elmúlt években ugyanis túl nagy volt a stimulus, túl jó volt a környezet, volt honnan esni. A válságra adott magyarországi gazdaságpolitikai válaszok is mások voltak, mint a többi országban. A monetáris politika mindenhol lazított, Magyarországon viszont szigorítás volt, vélhetően a forint stabilitásának megőrzése miatt.

Orbán Viktor tart a kiszolgáltatottságtól, ezért maradt a szigor

A fiskális politika is szigorúbb maradt, ennek az lehetett az oka, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a korábbi tapasztalatok alapján vélhetően tartott a kiszolgáltatottságtól, ezért nem mert költekezni. Emiatt nálunk hosszabb lehet a visszaesés, a válság, mint a környező országokban - mondta Móricz Dániel. Most a szigorú költségvetési politika a kockázatos lépés, ha nem lesz elhúzódó a válság, akkor viszont beválhat. A forint csúszó leértékelése pedig tovább folytatódhat a következő években.

A munkaerőpiacon egyensúlytalanság várható. Lesznek olyan munkakörök, amelyekben nagy hiány lesz, máshol nagy többlet, és ezt a strukturális problémát nehéz lesz kezelni. A növekvő államadósságok viszont nem aggasztják a szakembereket, úgy látják ugyanis, hogy a trend az, hogy ezeket nem fizetik vissza, hanem a jegybankokkal visszavásároltatják, illetve próbálják elinflálni. Jegybanki finanszírozásból jól lehet támogatni az államoknak a gazdaságot, amíg nincs infláció.

Tíz évvel ezelőtt az volt a probléma, hogy a gazdaság szereplői voltak eladósodva, most azonban a jegybankoknál van az adósság. Ha a reálkamat negatív, akkor leépülhet az adósság - mondta Bilibók Botond. Bár a magyar állampapírpiacon is látható, hogy a lakosságnak egyre kevésbé lehet eladni a Magyar Állampapír Pluszt, és devizakötvényt is ki kellett bocsátani. Magyarország még mindig visszafogottan végzi a jegybanki eszközvásárlást más országokhoz képest. A jegybank mindössze 160 milliárd forintnyi magyar állampapírt vásárolt, és a kamatok mégis lent vannak, vagyis az állam képes olcsó piaci forrásból finanszírozni a növekvő kiadásokat a drága lakossági helyett.