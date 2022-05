Az OTP Alapkezelő 2022. február 1-én döntött az OTP Supra alap kezelésének átszervezéséről. Egy új, többszereplős működési modell vezettek be, ahol a befektetési döntéshozatal és kockázat-vállalás csapatban együtt dolgozó portfolió menedzserek közös munkáján alapul. Az alap kezelését Büki András befektetési igazgató, kötvény- és devizapiaci szakértő és Boér Levente befektetési igazgató, részvénypiaci szakértő vette át, Honics István általános vezérigazgató-helyettes, a befektetési terület vezetőjének irányításával.

A közreműködő szakemberek jelentős piaci tapasztalattal rendelkeznek. Honics István 1996-tól, Boér Levente 2005-től, Büki András 2007-től az OTP Alapkezelő munkatársa. Az alapot kezelő 2 fős portfóliókezelő csapat a nagyobb pozíciókat eredményező döntéseket konszenzus alapján hozza meg, a befektetési döntéshozatalhoz támogatást nyújtanak a vagyonkezelő befektetési területén dolgozó munkatársai. A konkrét befektetési javaslatot az adott eszközosztály szakértője terjeszti elő, és meg kell tudnia győzni a csapat másik tagját. A kisebb pozíciókról a csapaton belül önállóan dönthet az eszközosztályért felelős portfoliómenedzser. A portfóliókezelés szakmai felügyeletét Honics István látja el - ismertették a munkamegosztást az alapkezelő sajtótájékoztatóján.

„A többszereplős alapkezelői modelltől azt várjuk, hogy az egyre komplexebbé váló piaci folyamatokat az eszközosztályok szakértői a döntéseket megelőzően mélyebben tudják elemezni, illetve a döntéshozatali folyamatba beépüljön a szakmai konszenzus. Mindez a kockázat csökkentését és a szélsőséges árfolyamingadozások megakadályozását segítheti.” – mondta Honics István.

Óvatosabbá váltak, de a kockázat magas

Az OTP Supra alap továbbra is abszolút hozamú származtatott alap maradt. A befektetési politika változatlan keretein belül az új alapkezelési stratégia arra a célra összpontosít, hogy az alap árfolyamának alakulása a korábbinál kiegyensúlyozottabb trendet mutasson. A portfólió összetételében a jövőben is elsősorban a kötvény- és devizapiaci eszközök, valamint a részvénykitettség lesz meghatározó, illetve az ezekre felvett származtatott pozíciók. Árupiaci eszközök legfeljebb alacsony súllyal jelennek meg. Ugyanakkor a pozíciók mérete, a befektetések koncentráltsága, illetve a tőkeáttétel mértéke már három hónap után is óvatosabb megközelítést mutatnak, elkerülendő a váratlan piaci sokkok hatására bekövetkező túlzott mértékű árfolyam reakciót.

Az alap kockázati besorolása sem változott: a MIFID által meghatározott 7 elemű kockázati skálán továbbra is 5-ös. A cél, hogy a volatilitás a jelenlegi kockázati besorolásnak megfelelő határon belül maradjon, ne lépje túl a 15 százalékot. „Február elején egy olyan portfoliót vettünk át, amely mind a részvény-, mind a kötvénykitettség tekintetében egy nyugodt, a jegybankok által támogatott piaci helyzetre rendezkedett be, amikor a tőkeáttétellel megnövelt pozíciókból a kamat és az osztalék biztos bevételt termel. Egy radikálisan megváltozó piaci környezet azonban veszteségbe fordítja a korábbi eredményeket, ezért változásokra, sokkal rugalmasabban reagáló portfolióra van szükség.

Mivel régen látott szintekre nőtt az infláció, emelkedtek a kötvényhozamok, szigorítottak a jegybankok és érezhetően megnövekedtek a geopolitikai kockázatok, elkerülhetetlenné vált a gyökeres átalakítás. Bár az átvételt követően azonnal megkezdtük a nagyméretű részvénypozíciók leépítését és az úgynevezett credit spread duration csökkentését, a lehetőségeket erősen behatárolta a kirobbanó ukrajnai fegyveres konfliktus és ennek negatív piaci hatásai. Februárban még nem tudtuk annyira átalakítani a portfoliót, hogy elkerülhessük ezeket a hatásokat és a veszteségeket, de márciusban sikerült megfordítani a trendet és az elmúlt két hónapban emelkedő pályára állt az árfolyam. Jelenleg is a legfőbb feladatunk a februárban megkezdett átalakítás befejezése, aminek várható időpontja leginkább a piaci hangulat alakulásától és az egyes eszközök likviditásától függ.” - mondták a portfólió-menedzserek.

„A jelenlegi piaci helyzet, a magas volatilitás ismét kedvező lehetőséget teremt az abszolút hozam alapok számára, amelyek aktív portfoliókezeléssel és derivatív eszközökkel emelkedő és csökkenő árfolyamokból is profitálhatnak. Az átalakuló OTP Supra alap és az OTP Alapkezelő abszolút hozam alapjai értékes elemek lehetnek azoknak a befektetőknek a portfoliójában, akik vállalják ezek jelentős kockázatát” - tette hozzá Honics István.