Az OTP részvénye nem csak a nagy alapoknál népszerű, mint likvid, nagy tételben könnyen adható és vehető értékpapír, hanem a kisbefektetőknek is örökös kedvence, különösen, amikor nagyobb mértékben, akár 30-40 százalékkal is esik. Ilyenkor szinte automatikusan belevesznek, úgy gondolva, hogy a bankpapír csak átmenetileg gyengélkedik, és rövidesen úgyis visszatér a korábbi magasságokba.

A tavalyi két csapás

A 2021-ben még valóban remek formában lévő papír tavaly először a háború megindulásakor omlott össze, ami logikus annak fényében, hogy a banknak mind Ukrajnában, mind Oroszországban van leánya. Ekkor a 10 ezer forintos szint jelentett támaszt a pár hónappal korábban még közel a dupláján lévő papírnak, ahonnan meg is próbált magához térni, miközben a kisbefektetők lelkesen vásárolták.

A második csapást az extraprofitadónak nevezett, ma már inkább csak különadóként emlegetett rendkívüli elvonás bejelentése okozta,

ekkor már nem tartott ki a 10 ezer forintos szint, ellenben a 8000 forintnál húzódó támasz, ami 2020-ban a járvány-pánik idején a mélypont volt, most újra megtámasztotta az árfolyamot.

Ígéretesen alakult, de újra visszaesett

Októbertől aztán masszív emelkedés indult, a 10 ezer forintos szint ismét támasszá vált, többször is megtartva az árfolyamot, és idén év elején úgy nézett ki, hogy a papír el is távolodik tőle, és emelkedő trendbe vált. Ez azonban elakadt, majd most a papír hirtelen megint visszazuhant a 10 ezer forintos támasz szintre.

Az OTP részvény árfolyama, 3 év. Kép: stooq.com

Eredményvárakozás, különadó

Két nappal a tavalyi negyedik negyedéves eredmény megjelenése előtt nehéz meghatározni, hogy mennyire lehet ez a folyamat a várható eredmény hatása. Nem kizárt, hogy sok tavalyi vevő, látva, hogy nem úgy alakult úgy az árfolyam, ahogy várták, inkább kitáraz az eredmény kijövetele előtt. Más eladókat az a bizonytalanság befolyásolhat, hogy vajon év végén megszűnik-e a különadó, ahogy ezt a bevezetésekor ígérték, vagy tovább marad, ami értelemszerűen hosszabb távon rontaná a részvényesi értéket.

Ma Varga Mihály pénzügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a bankrendszer adóterhei mindenképpen csökkenni fognak, ez azonban jelentheti azt is, hogy kisebbek lesznek ugyan, de nem szűnnek meg, esetleg hosszabb távon fennmaradnak. Ez a hosszabb távú befektetőket elriaszthatja, hisz portfóliójukban nem szeretnek olyan részvényeket tartani, ahol tartósan fennáll a túlzott adóteher, hisz egy részvényt épp az általa elérhető profit miatt vesznek, illetve tartanak.

Nem csak az OTP gyengült

Kétségkívül az utóbbi hetekben két másik nagy részvény, a Richter és a Mol is gyengült, bár kisebb mértékben, mint az OTP, így nem zárható ki, hogy általában a magyar részvények súlyát csökkentik egyes intézményi befektetők. Az OTP további sorsát illendően két dolog döntő: fundamentálisan a pénteki eredmény, ami sokat mond majd arról, hogy a bankcsoport az adóktól függetlenül hogyan bírta a válságidőszakot, technikailag pedig az, hogy a 10 ezer forintos szint ezúttal is megtámasztja-e az árfolyamot, és újra el tud-e onnan rugaszkodni.