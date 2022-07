Beütött a rubelnek a kínai kereskedelem, gyengült az orosz valuta

A nyugati szankciókkal szemben leggyakrabban megfogalmazott tévhit, hogy a rubel árfolyama folyamatosan erősödik, tehát a büntetőintézkedések nem működnek. Közgazdászok már sokszor cáfolták ezt az állítást, de most maga a rubel is elindult a lejtőn. Ráadásul ennek az oroszok is örülnek.