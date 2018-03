Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Soha nem történt még ilyen a magyar államadóssággal

Tíz év elteltével Magyarország újra japán jenben bocsátott ki devizakötvényt - adta hírül az ÁKK Zrt.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. két japán bank - a Daiwa Securities Co. Ltd., Tokyo és az SMBC Nikko Securities Inc, Tokyo - közreműködésével az elmúlt másfél hónap során előkészített devizakötvény kibocsátást hajtott végre.

A hároméves futamidejű kötvény 30 milliárd jen összegű, kamata 0,37 százalék. Az euróra való átváltás (devizaswap) után 0,6 százalék alatti hozamot sikerült elérni, ami Magyarország eddigi legalacsonyabb kamatozású devizakötvény-kobocsátást jelenti - közölte az ÁKK.

Magyarország japán jenben kötvényt utoljára 2007-ben bocsátott ki. Tavaly az ország visszakerült befektetésre ajánlott kategóriába a hitelminősítőknél. Ezután kezdődhetett el újra a keleti piacépítési folyamat. A nemzetgazdasági miniszter 2017 végén döntött újabb szamurájkötvény kibocsátásáról, melynek elsődleges célja a biztonság növelése, a több lábon állás, azaz a befektetői kör szélesítése.

A most kibocsátott kötvény lejárata 2021. március 22., a kupon 0,37 százalék, a kibocsátási ár 100 százalékon történt, a hozamfelár pedig 25 bázisppont volt a 3 éves jen swap hozama felett.

