Bár már lassan 15 év telt el a globális pénzügyi válság kezdete óta, még mindig érezteti a hatását a piacokon: a gyors hitelkrízis eltüntette a beruházásra fordítható befektetői tőkét, így már akkor sok bánya fejlesztését levették a napirendről. Az utána következő világgazdasági prosperálás időszakában pedig sokszor a mesterséges kínálatcsökkentéssel hajtották fel az árakat így a fémek és más nyersanyagok kitermelésére továbbra sem költöttek sokat.

Hogy egy tökéletes pénzügyi vihar alakuljon ki, 2020-ban megérkezett a koronavírus-járvány, amely egyrészt továbbodázta a fejlesztéseket, másrészt amikor a pandémia első hónapjai után egyszerre pattant fel az egész világgazdaság, mindenhol egyszerre pörgött fel az ipari termelés és a fogyasztás, akkor már brutális nyersanyaghiány cibálta meg a piacokat.

Két évvel a járvány kitörése után pedig már az orosz-ukrán-háború bolygatta meg annyira a piacokat, hogy az amúgy is ellátási zavarokkal küzdő világgazdaság egy újabb sokkot kénytelen átvészelni. Ráadásul egyre égetőbbé váltak olyan problémák, mint a klímaváltozás, vagy a nyugati világ demográfiai gondjai.

Vagy meghal a Föld, vagy fémes lesz

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású világ eléréséhez rengeteg fémre van szükség, ami az ellátási gondok miatt most hatalmas problémát jelent. Az árak megugrottak: az alumínium és a cink 21 százalékkal, a réz 7, a nikkel 57 százalékkal drágult az elmúlt évhez képest, míg a lítium ára több mint kétszeresére nőtt a szűkös kínálat miatt.

Ebben a környezetben van a legnagyobb szükség a fémtőzsdékre, hogy megbízható piaci keretet biztosítsanak. A tőzsdék több szereplőt vonzanak a volatilitás idején, amikor az azonnali piacok működésképtelenné válásának kockázata áll fenn – írja az S&P Global Platts friss elemzésében, amely szerint pont ezt a rendszert kezdte ki az, hogy március közepén a londoni fémtőzsde (LME) nikkelkereskedelmét napokra fel kellett függeszteni egy kínai spekuláns short-ügylete miatt.

A fémek, köztük a réz, az alumínium, a nikkel és a cink 2021-es globális piaci hiányát követően a készletek továbbra is alacsonyak a Fémstatisztikai Világhivatal szerint. Oroszország a világ nikkeltermelésének 17 százalékát adja, és ez most geopolitikai korlátozásoknak van kitéve, ami spekulációkat gerjeszt. Mindez pedig dominókat döntöget a piacokon.

Biztonsági okokból az elektromos járművek akkumulátorainak gyártói elkezdték kerülni a nikkelt a kobalt javára, míg a rozsdamentes acélfelhasználók megerősítették azt a tendenciát, hogy a nikkeltartalmú ausztenites fajták helyett a krómtartalmú ötvözeteket választják.

Az orosz-ukrán-háború és a spekulánsok kavarásai miatt a platina ára emelkedett, mivel az autógyártók az orosz palládiumot dél-afrikai platinával akarták helyettesíteni. A nikkel pedig mindeközben elérte azt a küszöböt, hogy nemesfémnek minősüljön, több mint 1 dollár/uncia áron.

"A tőzsdéknek okosabbnak kell lenniük a kezdeti letéti követelményekkel kapcsolatban, és fürgébbnek kell lenniük a napközbeni változó letéti árrésekkel kapcsolatban" - mondta Mark Thompson, a brit Met Trading igazgatója a nikkeles short-ügyletre reagálva, amely napokra megbénította a keresletet.

"Biztosítaniuk kell, hogy elegendő letét álljon rendelkezésre az összes résztvevő védelmére, és biztosítaniuk kell, hogy ezeket 24 órán belül kifizessék, és ha nem, akkor fel kell függeszteniük a szerződéseket. Bizonyos szintű óvatosságra van szükség a megszakító ármozgások bevezetésekor és a potenciálisan záró éjszakai üléseken: a volatilis piacokon a legnagyobb mozgások a szokásos kereskedési időn kívül történnek" – magyarázta, hogy milyen óvintézkedéseket lehet tenni a spekulánsokkal szemben.

Az árak láthatósága és a szabályozás kulcsfontosságú. A múlt havi hipervolatilitást követően - amely a teljes nikkelkereskedelem mintegy 40 százlékát kitevő elektronikus nikkelkereskedelem több mint egy hetes felfüggesztését eredményezte - az LME, a nagykereskedelmi tőzsde először vezetett be ársávokat a végleges adásvételi szerződésekre. Kezdetben a nikkelre, majd ezeket kiterjesztették a többi nemesfém fizikai kereskedésére is, amelyek mostantól az előző napi záráshoz képest legfeljebb 15 százalékkal emelkedhetnek vagy eshetnek.

Viszont van egy tényező, ami leviheti az árakat

Ebben a magas árkörnyezetben, amit már a külső tényezők mellett a spekulánsok is szupervolatilissé tettek, kevés dolog mutat abba az irányba, hogy az árak lefelé mozdulhatnak el a fémpiacokon. Kínában viszont egyre jobban terjed a koronavírus, és míg a nyugati világ úgy döntött, hogy meg sem próbálja a járványt kordában tartani, addig Peking kitart amellett, hogy hermetikus lezárásokkal próbálja megtörni a fertőzésszámok növekedését. Sanghajt és Sencsent, két fontos iparvárost is elértek a korlátozások, ami azzal is jár, hogy a termelés jelentősen visszaesett a gyárakban, ez pedig a nyersanyag-kereslet visszaesését is jelenti.

Az olajpiacokon ennek hatása már látszik is: 1,2-1,3 millió hordónyi olajjal kevesebb üzemanyagot vásárol Kína a piacokról. A Bloomberg hivatalos adatokon alapuló számításai szerint Kína látszólagos olajkereslete januárban és februárban, a jelenlegi vírusjárvány előtt átlagosan napi 13,7 millió hordó körül alakult.

A Wood Mackenzie előrejelzése szerint a jelenlegi vírushullám és a lezárási intézkedések miatt márciusban napi 750 ezer hordóval, áprilisban pedig napi 600 ezer hordóval csökken a benzin és a repülőgép-üzemanyag iránti kereslet Kínában.

A sanghaji zárlat a vasércpiacot is lehúzta: mivel Kína a világ egyik legnagyobb vásárlója, a kereslet visszaesése jelentős hatást gyakorolt a piacokra. A vasérc ára 2,1 százalékkal esett péntek, már csak 156,64 dollár tonnánkénti árfolyam.

Idővel pedig ez a kínai zárlathatás érződhet a réz, az alumínium és a kobalt piacán is. Mindez pedig azt jelenti, hogy az orosz-ukrán-háború okozta gyors drágulás utáni szintekből sokat lefaraghat még egy lezárt Kína.