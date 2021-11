A szaúdi Tadawul Group, a királyság tőzsdei szolgáltatója meghatározta a tőzsdei bevezetés indikatív ársávját, amely szerint akár 3,78 milliárd riál (1,01 milliárd dollár) bevételt is jelenthet. A társaság 36 millió részvényt tervez értékesíteni részvényenként 95 riál és 105 riál közötti ársávban - közölte a tőzsdei bejelentésében a tőzsdeüzemeltető a Reuters szerint.

A Saudi Tadawul tőzsdei bevezetési tervére azért is érdemes figyelni, mert az értéktőzsdén történt, a világ legnagyobb tőzsdei bevezetése, a Saudi Aramco 2019-es bemutatása, amely 29,4 milliárd dollárt gyűjtött akkor össze. Az idei évben kiemelkedően nagy bevezetések voltak már: az ACWA Power International 1,2 milliárd dolláros (391 milliárd forintos) tőzsdei bevezetéssel indult, a Saudi Telecom IPO-ja, az Arabian Internet and Communications Services, amely mintegy 966 millió dollárt (325 milliárd forintot) gyűjtött be.

A szaúdi Tadawul közölte, hogy a kibocsátás végleges árát a vasárnap kezdődő és november 26-án záruló bevezetési folyamat befejezése után határozzák meg. A tőzsdei szolgáltatónál jegyzett vállalatok piaci kapitalizációja mintegy 2700 milliárd dollár (880 000 milliárd forint), amivel a tőzsde az arab világ legnagyobb tőzsdéje.

A szaúd-arábiai tőzsde holdinggá alakult át, és az idei tőzsdei bevezetés előtt átnevezik Saudi Tadawul Groupra - közölte korábban Khalid al-Hussan, a csoport vezérigazgatója. A csoportnak négy leányvállalata van - a szaúdi tőzsde, az értékpapír-elszámolási és letéti üzletágak, valamint a technológiai szolgáltatások.

Az SNB Capital, a JPMorgan Saudi Arabia és a Citigroup Saudi Arabia pénzügyi tanácsadóként, közös globális koordinátorként, jegyzési garanciavállalóként és bookrunnerként jár el az ügyletben.