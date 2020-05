Tízezer forint felett az OTP

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 875,17 pontos, 2,49 százalékos emelkedéssel, 36 085,77 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy pozitív hangulatban kereskedtek kedden a részvénypiacokon. Az elemző szerint nagyrészt a gazdaságok fokozatos újranyitásával kapcsolatos optimizmus támogatja továbbra is az emelkedést. Június 15-től például már Németország is enyhítené az utazási korlátozásokat, hétfőn pedig Görögország, illetve Spanyolország is jelezte, hogy a nyáron már várnák a külföldi turistákat. Így elsődlegesen a nyaralással kapcsolatos értékpapírok - például a szállodák, a légiközlekedési szektor részvényei - voltak kiemelkedően erősek - mondta.

A "gazdaságok újranyitása" hangulat tükröződik az amerikai részvénypiacon is - tette hozzá -, ahol ugyancsak a pozitív tartományban nyitottak a részvénypiacok, ami kitartott a BÉT zárásakor is. A hazai parkett a nemzetközi pozitív hangulattal párhuzamosan emelkedett, az átlagosnál némileg magasabb forgalommal. A nagypapírok közül kiemelkedő teljesítményt nyújtott az OTP, amelynek több mint 5 százalékos emelkedéssel sikerült áttörnie a 10 ezer forintos, kiemelkedően fontos lélektani szintet.

A keddi kamatdöntés az elemző szerint megfelelt a piac várakozásának. Úgy vélte, a júniusi inflációs jelentés lesz majd érdekes, aminek tükrében felülvizsgálhatják a jelenlegi képet.

A Mol 14 forinttal, 0,70 százalékkal 2014 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 505 forinttal, 5,19 százalékkal 10 240 forintra nőtt, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,28 százalékkal 395 forintra emelkedett, forgalma 186 millió forint volt.

A Richter-papírok ára 85 forinttal, 1,25 százalékkal 6905 forintra nőtt, forgalmuk 1,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3579,89 ponton zárt kedden, ez 68,41 pontos, 1,95 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.