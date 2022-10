Egész héten esett a forint, csütörtökön pedig folytatódott a zuhanás. Minden nap újabb történelmi mélypontok dőltek meg a vezető devizákkal szemben.

Csütörtökön - nem sokkal 10 óra előtt - az euró ára meghaladta a 433 forintot, a dollár és a frank árfolyama 448 forint fölött járt. Az euróval szemben az új csúcs 434 forint felett van, de a szakértők szerint jöhet még további forintgyengülés, ez pedig újabb mélypontokat eredményezhet.

"Rendíthetetlenül gyengül tovább a forint. Szerdán már hetedik napja emelkedett az árfolyam, amire 2020 szeptembere óta nem volt példa. Sőt, tizedszerre tör rekord szintre az elmúlt 11 napból. A technikai mutatók természetesen vételi jelzésen és egyre erősebb túlvettségben, nem egy esetben már március eleje óta nem látott szinten találhatóak. A 433 lélektani szint, de lényegi ellenállás nincs ilyen sosem látott magasságban. A 13 napos mozgóátlagtól (420,7) vett távolság is egyre jelentősebb, ami szintén legalább átmeneti megállóra utal. Ugyanakkor a trendforduló (420 alatti szintek) valószínűtlen" - írta elemzésében a Raiffeisen.

Az Equilor reggeli hírlevelében arról írt, hogy az euró-forint árfolyama a 433,97 forintos ellenállást ostromolhatja, míg a dollár-forint árfolyama előtt a 450 forintos szint jelentkezik ellenállásként.

A KBC szerint is marad a gyenge forint. "Továbbra sem tud erőt felmutatni a forint, így újabb és újabb csúcsokat dönt meg a forint euróhoz mért jegyzése. Így már 433 forint körüli szintekre jutott szerdán, de ma reggel is 432 forint felett jár az árfolyam. Az elmúlt pár napban az euró dollrához mért árfolyama inkább stagnálást mutatott, de így is tovább gyengült a magyar deviza. A csütörtökön megjelenő amerikai inflációs adat befolyásolhatja a dollár erősödését, miközben az magyar jegybank az egyhetes betéti kamaton várhatóan továbbra sem változtat, hiszen korábban jelezte az MNB, hogy alapvetően lezárta az emelési ciklust" - írta a KBC Equitas.

A Magyar Bankholding ugyanakkor negyedéves jelentésében 395 forintos euróval számolt az év végén, mivel úgy gondolják, a magyar kormány megegyezhet Brüsszellel, és az uniós pénzek biztos megérkezése erősíteni fogja a forintot.