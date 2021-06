A beruházás a Pénzügyminisztérium „Egészségipari Támogatási Program” keretében nyújtott támogatásával valósult meg. Az új üzemben készülő termékek az új generációs orvosi védőruházati felszerelések, izolációs és sebészeti lepedők, szájmaszkok, és az egészségügyben használt egyéb higiéniai eszközök előállításához szolgálnak alapanyagul.

A nem szőtt textil flíz alapanyagok felhasználási körét és egészségiparon belüli térhódítását rohamosan felgyorsította a koronavírusjárvány. A pandémiás helyzetben felértékelődött az egyszer használatos védőfelszerelések által kínált magasabb higiéniai biztonság és az iparág elkezdett átállni a hatékonyabb eszközök használatára. Az ilyen új generációs, modern egészségügyi védőruházati és izolációs termékek alapanyagának gyártását kezdi meg a közlemény szerint az új gyárban a Masterplast.

A társaság történetének legnagyobb beruházásával, a vállalat központi telephelyén felépített 7700 négyzetméter alapterületű üzemkomplexum az elérhető legújabb, nagyfokú automatizáltsággal működő technológiával rendelkezik, amely biztosítja a magas termelékenységet és a hulladékmentes gyártást. Az 50 új munkahelyet teremtő létesítmény speciálisan az egészségipar igényeire kialakított tiszta gyártói környezetben évente legalább 7000 tonna mennyiségű egészségipari textíliát képes kibocsátani.

Az egy, vagy több rétegű nem szőtt textíliák terméktulajdonságai széles körben variálhatók és szabályozhatók. A társaság a németországi akvizíciója által megszerzett tudásra és tapasztalatra alapozva új üzemében az egészségipar igényeire szabott új, innovatív alapanyagokat is fejleszt.

A közlemény szerint az egész Kárpát-medencében egyedülálló egészségipari beruházás hozzájárul Magyarország pandémiás védekezőképességének erősítéséhez is, miután hazai forrásból fedezheti az ország egészségipari gyártóinak alapanyag igényét.

A termékek fele exportra megy

A hazai szükséglet felett gyártott alapanyagot pedig európai export piacokon tervezi értékesíteni a társaság. Az egészségipari üzletág nagyságrendileg több mint 20 millió eurós éves árbevételt hozhat a Masterplast számára már 2021-ben és az új terület eredményessége az évtized végére elérheti az építőipari szegmens szintjét.

A most átadott egészségipari alapanyag gyártáshoz szorosan kapcsolódik a folyamatban lévő, egészségügyi késztermék gyártásfejlesztési projekt. Az egészségügyi késztermékek piacán már korábban megjelent a Masterplast, a társaság 2021 tavaszától minősített orvosi védő overálokat szállít a magyar egészségügy számára.

2021 őszére készül el a vállalat második nagy egészségipari fejlesztése, ahol már hazai alapanyagokból és szélesebb szortimenttel gyártanak majd egészségügyi késztermékeket. Ezzel megvalósul az egészségipari szegmensben is az integrált gyártás, amellyel az alapanyagtól a késztermékig terjedő teljes termelési hulladékot újrahasznosítja.

A német akvizíció volt a belépési pont

„A németországi akvizícióval sikeresen beléptünk az egészségiparba, a most átadott és a folyamatban lévő nagyberuházásaink pedig megteremtik a hátterét az egészségügyi üzletágunk megerősödésének. Az egészségiparban a koronavírus időszakot követően is markáns bővülésre számítunk az általunk gyártott nem szőtt textil alapú termékek piacán. Az iparágban a felhasználási területek és a mennyiségi igények kapcsán is erőteljes növekedési trend figyelhető meg, ami a pandémiától függetlenül is dinamikusan zajlik.”- tette hozzá Nádasi Róbert a Masterplast Nyrt. vezérigazgatója.

Az átadáson részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter is, aki jelezte, még idén elkészül a cég feldolgozó üzeme is, így a Masterplast a most átadott üzemmel együtt összesen 12 milliárd forintos beruházást hajt végre a kormány 9,5 milliárd forintos támogatásával. A miniszter arról is beszélt, hogy a vállalatcsoport beruházásával egy újabb területen, az egészségipari textíliák terén álhat önellátóvá az ország, hiszen a Sárszentmihályon előállított alapanyagból készülhet védőruha, maszk, orvosi köpeny, lábzsák és fejvédő is. Megjegyezte, hogy járványidőszakban az új üzem teljes kapacitását képesek lesznek a hazai szükségletek kielégítésére fordítani, ugyanakkor "békeidőben" a termékek 80 százalékát akár a külpiacokon is tudják értékesíteni.