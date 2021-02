Budapestet is felránthatja a jó hangulat

Folytatódhat az emelkedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője, Varga Zoltán szerint.

Kedvező hangulatban indulhat kedden a kereskedés, miután a nemzetközi befektetői hangulat továbbra is pozitív - idézi az MTI a szakértő előrejelzését.

Varga Zoltán azt is közölte, hogy a BÉT-en a vezető részvények közül az OTP árfolyama átlépte a 13 500 forintos szintet, a következő fontosabb ellenállási szint 14 200 forintnál található. A Mol jegyzése továbbra is meghatározó támasz közelében mozog, amely 2200 forintnál húzódik. A Richter hétfőn lefelé korrigált, a 8425 forintos szint továbbra is rövid távú ellenállást képez, míg a támasz 8150 forint közelében található - ismertette. Hozzátette, a Magyar Telekom árfolyamában továbbra is 389-390 forint között található egy rendkívül erős támasz.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 186,75 pontos, 0,43 százalékos emelkedéssel, 43 703,87 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 9,0 milliárd forint volt. A Mol ára nem változott, 2220 forint volt, 1,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 1,56 százalékkal 13 710 forintra nőtt, forgalmuk 3,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama is változatlanul, 393,50 forinton zárt, forgalma 113,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,96 százalékkal 8245 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,9 milliárd forintot ért el.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető európai tőzsdék árfolyamindexek 0,6-0,7 százalékos erősödéssel kezdhetik a keddi kereskedést.