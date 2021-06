A páneurópai gyűjtőindexek közül az FTSE EuroFirst 300 és a Stoxx Europe 600 indexek 1,61 és 1,64 százalékos csökkenéssel fejezték be a pénteki kereskedést. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,88 százalékkal csökkent.

A nap legnagyobb vesztesei az energiaipari és a pénzügyi ágazatok részvényei voltak. A lendületes európai gazdasági növekedésben bízó tőzsdei befektetők hangulatát a Fed hűtötte le a monetáris szigorítás egy éven belüli megkezdésére adott jelzésével. Nem kedvezett a befektetői hangulatnak az sem, hogy a németországi termelői infláció 2008 óta a legmagasabbra emelkedett májusban, Nagy-Britanniában pedig váratlanul csökkent májusban a kiskereskedelmi forgalom - írta az MTI.

Londonban 1,95 százalékkal zárt alacsonyabban az FTSE-100 index, egy hónapja a legnagyobb napi eséssel. A londoni tőzsde heti eredménye két százalék veszteség. A frankfurti DAX index szintén egy hónapja a legnagyobb esést szenvedte el pénteken, 1,77 százalékosat, és a hetet is mínuszban zárta. A párizsi CAC-40 index 1,46 százalékot adott le pénteken. Milánóban 1,89 százalékkal zárt alacsonyabban a tőzsdeindex. Madridban 1,83 százalékos, több mint egy hónapja a legnagyobb indexcsökkenéssel fejeződött be a pénteki tőzsdenap. A madridi tőzsde közel két százalék veszteséggel fejezte be június harmadik hetét.

Az olaj ára az előző napi esés és a kezdeti pénteki csökkenés után emelkedésbe fordult. Az olajár átmeneti csökkenését a dollár erősödése idézte elő. A dollár ugyanis kéthavi csúcsra erősödött és 2020 márciusa óta a legjobb hetét zárhatja pénteken az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve meglepetést okozó szigorúbb hangnemének köszönhetően.

Az európai kereskedési idő pénteki befejeztével a Brent nyersolaj ára 0,66 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 73,56 dolláron, a WTI ára pedig 1,20 százalékkal emelkedett 71,89 dollárra.

A héten szerdán a Brent 2019 áprilisa, a WTI pedig 2018 októbere óta a legmagasabb árát érte el. A Brent 75 dollárnál, a WTI pedig 73 dollárnál járt. Az olajár sorban a negyedik egymást követő hetet fejezheti be nyereséggel.

Péntek délutáni jegyzésén a Brent ára már 44 százalékkal, a WTI ára pedig 51 százalékkal emelkedett az év elejihez képest a válságot követő gazdasági fellendülés és a keresletnek ezzel együtt járó növekedése reményében.

Az arany ára emelkedésbe fordult pénteken, de ezzel együtt is kilenc hónapja a legnagyobb, több mint négy százalékos heti veszteség elé néz. Az európai kereskedési idő végén az arany spot ára unciánként 1776,48 dolláron állt 0,18 százalékos emelkedéssel.

Az eurót 0,39 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1859 dolláron.