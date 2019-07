Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Túl sok volt a jóból, ideje távozni Európából

Nagyon előreszaladtak az árfolyamok az európai részvény- és kötvénypiacokon, ami rövid távon jó, hosszabb távon viszont alááshatja az egész kontinens pénzügyi stabilitását. Ideje lehet kiszállni az európai eszközökből - véli Mohamed El-Erian.

A hosszabb távú befektetőknek kijutott az elmúlt időszakban a jóból az európai pénzügyi eszközök tekintetében, talán túlságosan is - írja véleménycikkében Mohamed-El Erian, az Allianz vezető közgazdasági tanácsadója, aki korábban a Pimco nevű, legnagyobb kötvényportfóliót kezelő amerikai vagyonkezelő cég társ-vezérigazgatója volt. A Financial Times-ban megjelent írásában úgy véli, a részvény- és a kötvényárfolyamok olyan mértékben emelkedtek a kontinensen, hogy nem csak a fundamentumoktól szakadt már el teljesen, de az áremelkedés mértéke már veszélyezteti a jövőbeni hozamok és a pénzügyi rendszer stabilitását is.

Az európai részvény- és kötvénypiacok a múlt héten is folytatták első féléves menetelésüket, így vezető európai tőzsdei cégek részvényeit követő Euro Stoxx 50-es részvényindex már 18 százalékot emelkedett január eleje óta. A 10 éves német államkötvények kurzusa is emelkedett, így már 6,5 százalékot hoztak az év eleje óta, eközben csak a 10 éves olasz államkötvények 3 százalékkal drágultak a múlt hét során.

Mindezt ironikusan egy olyan héten, amikor a napvilágot látott adatok szerint Európában tovább lanyhult a gazdaság teljesítménye - írja a szakértő. A júniusi beszerzési menedzserindexek például a feldolgozóipar további zsugorodását jelezték az eurózóna legtöbb tagállamában. A különösen gyengére sikerült német adatnak különös jelentőséget ad, hogy az országban éves szinten 9 százalékkal esett vissza a gyáripari megrendelések állománya. Eközben az inflációs várakozások megint lefelé mozdultak el.

Ezen felül kockázatként ott lebeg az európai gazdaság felett az amerikai kormány fenyegetése, amely szerint mintegy 25 milliárd dollárnyi európai árura vetnének ki büntetővámokat. Donald Trump elnök épp a múlt héten fejtette ki véleményét, amely szerint Európa Kínával karöltve manipulálja a devizaárfolyamokat.

Mindenki a jegybankra vár

El-Erian szerint az éles kontraszt a részvény és kötvényárfolyamok, valamint a gazdaság helyzete és az azt övező kockázatok között érthető, ha figyelembe vesszük az Európai Központi Bank várható lépéseit is. A rossz adatok fényében ugyanis a piaci szereplők arra számítanak, hogy az ECB további likviditás pumpál majd a rendszerbe.

Normális időkben a gazdaságpolitikai döntéshozók és elemzők örülnének, hogy a piac így viselkedik, hiszen így elvégzik a jegybankok munkájának egy részét, a hozamcsökkenés a befektetéseket, fogyasztást és a növekedést ösztönöznék. Azonban most nem normális időket élünk - véli a szakember.

Az európai kamatok nem csak hogy historikusan alacsony szinten vannak, de a negatív tartományban tartózkodnak a régió számos piacán. A német 10 éves kötvények hozama már mínusz 0,4 százalék, s ez éreztette hatását olyan tagállamok kötvényein is, amelyek jóval rosszabb költségvetési, munkaerőpiaci és adóssághelyzetben vannak. Az olasz 10 éves papírok hozama például múlt héten 1,6 százalék alá süllyedt átmenetileg.

Irány a részvénypiac

A közgazdászok nagy része eközben úgy gondolja, hogy a további kamatcsökkentések önmagukban nem nagyon fogják élénkíteni a gazdaságot. Azonban az alacsony kamatok miatt a hagyományos részvény-értékelési modellek olcsónak mutatják a részvényeket, még akkor is, ha a cégek nyereségtermelő képessége és kilátásai ezt nem támasztják alá. Ezért a hozamra vadászó befektetők nagyobb kockázatot vállalva hajlandóak magasabb árfolyamokon is részvényeket vásárolni - foglalja össze a jelenséget a szakértő.

A probléma az, hogy míg rövid távon jó az árfolyamok emelkedése, addig az lassan már elér egy olyan szintet, ami hosszabb távon már káros lehet. Lassan elérkezik az a pont, ahol a nagyon alacsony kamatok jelentette előnyöknél már nagyobbak lesznek annak költségei és kockázatai.

Japánná lesz Európa, érdemes kiszállni

Az eurózóna egyre közelebb kerül ahhoz a ponthoz, amikor az alacsony kamatok nem a gazdasági növekedést stimulálják, hanem egy olyan környezetet teremtenek, amit Japánná válásnak lehetne nevezni. Azaz az alacsony hozamok, gyenge növekedés, alacsony inflációs várakozások és a gazdaságpolitikai döntésekkel szembeni egyre nagyobb bizalmatlanság jellemzi majd a kontinenst.

Mindeközben növekednek a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok, hiszen az eszközárak messze elszakadnak a gazdaság fundamentumaitól. Minél tovább tart ez a periódus, annál nagyobb lesz a kockázata annak, hogy a csökkenő eszközárak, a hitelpiac tisztulása egyszer csak a még gyengébb növekedés irányába hat majd visszafelé.

Épp ezért El-Erian szerint a hosszabb távon gondolkodó befektetők jobban teszik, ha elkezdenek eladni európai eszközeikből. Egyrészt azért, hogy ha esnének az árak és jobb árakon lehet majd beszállni, akkor arra az esetre szárazon tartsák a puskaport. Másrészt azért, hogy a világ más régióiban nézzenek körül, ahol a jelenlegi körülmények között az európaiaknál sokkal értelmesebb árakon lehet befektetési lehetőségeket találni.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!