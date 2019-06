Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb roham indulhat a szuper állampapírokért

Nem lepte meg a Blochamps Capital szakértőit, hogy rekord összeget jegyzett a lakosság az új magyar állampapírból.

Varga Mihály pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a jegyzés első hetében 529 milliárd forint értékben vásároltak a magánszemélyek az új, lépcsős kamatozású konstrukciójából, a Magyar Állampapír (MÁP) Plusz kötvényből. A jegyzési érték minden idők legmagasabb egyhetes forgalmi adata a piacon.

A rekordgyors jegyzés igazolja a Blochamps Capital hét héttel ezelőtti előzetes várakozásait arról, hogy az új instrumentum a megtakarítási piac és a privátbanki portfóliók hangsúlyos eleme lesz. A mostani jegyzésben oroszlánrészt vállaltak a privátbankárok - állítja Karagich István, a társaság ügyvezetője. Áprilisban mindenkit meglepett a jóslatunk, miszerint ÁKK 500 milliárdos éves értékesítési terve könnyen teljesíthető néhány hónap alatt, de különösen imponáló, hogy egyetlen hét elegendő volt hozzá, hiszen ehhez kellettek masszív lakossági pénzek is - tette hozzá a szakember.

Júliusban újabb bumm jöhet

A Blochamps Capital ügyvezetője szerint a vagyonos ügyfelek most leginkább a szabad likvid pénzeiket helyezhették be a rendkívül rugalmas, a banki és az egyéb állampapír-megtakarításokra ráverő, ráadásul kamatadó-mentes konstrukciókba, és a későbbiekben a rövid állampapír lejáratokkor - júliusban és októberben - újabb tömeges jegyzésigény jelentkezhet a konstrukció iránt. Karagich emlékeztet: a csaknem 5000 milliárdos vagyont kezelő privátbanki portfóliókban eddig is 2000 milliárd forintot meghaladó mértéket képviselt - részben tőkeáttételes konstrukciókban - a magyar állampapír.

Így aligha meglepő, hogy a Pénzügyminisztérium visszafogott - 500 milliárdos - kibocsátási terve teljesült. A jövőt nehéz megjósolni, ám Karagich szerint a konstrukció paraméterei miatt akkor is óriási keresletet gerjeszt majd, ha a piacra visszakerülnek az inflációt követő, azokra immár kamatadó-mentesen komoly - 5 évre 1,7 százalékos - felárat fizető Prémium Magyar Államkötvények, amelyek a pénzromlás erősödésével magasabb hozamot nyújthatnak a valóban hosszú távon gondolkodó befektetőknek.

Jó üzlet a bankoknak

A MÁP Plusz eladása az értékesítői oldalon is jó üzlet: a 0,3 százalékra emelt alapjutalék mellett az ÁKK a lekötött mennyiség és a megtartás arányában további prémiumot fizet a szolgáltatóknak. Márpedig a privátbanki ügyfelek mindkét feltétel teljesítésében élen járhatnak. A hazai privátbanki termékversenyben a két állampapír nyomában lohol a piac, ez új portfólió-diverzifikálási kihívás elé állítja a privátbankárokat - összegezte a legfrissebb benyomásokat.

Ez pedig azt jelenti, hogy a privátbankok és a privátbanki üzletágak "kockázatmentesen" az egyik legjövedelmezőbb szegmensei lesznek a hazai megtakarítási piacnak. MÁP Pluszt jelenleg a CIB, a Concorde, az Equilor, az Erste Befektetési Zrt., a Gránit Bank, a K&H, a Magyar Államkincstár, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, az MKB, az OTP, a Raiffaisen és az Unicredit fiókhálózatában vásárolhatnak a befektetők. A Portfolio.hu összeállításában megnézte, közülük melyik mennyit adott el az első napokban.

