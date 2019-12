Van ahol túl sok pénze lett a nyugdíjasoknak

A norvég állami nyugdíjalapnak annyit pénze van már, hogy változtatnia kell befektetési szabályain. Máskülönben nem tudja majd mibe tenni a felhalmozott vagyont.

A Norvég Állami Nyugdíjalap által kezelt vagyon értéke idén már megközelítette a 261 milliárd norvég koronát, azaz a 30 milliárd dollárt, s emiatt befektetési politikája komoly korlátokba ütközhet - írja a Bloomberg. Ez az alap a Norvég Állami Vagyonalap kistestvére, amely a világ szinte összes jelentősebb tőzsdei cégében részesedéssel bír, eszközértéke meghaladja az 1100 milliárd dollárt, s amely az ország állami olajbevételeinek egy részét fekteti be, hogy majd akkor is legyenek tartalékai az országnak, amikor az olajexportból már nem származik ekkora jövedelem.

Az Állami Nyugdíjalap a nagy testvérrel ellentétben eszközeinek nagyobb részét, legalább 85 százalékot Norvégiában kell befektesse. Most azt kérik, hogy több, mint 15 százalékot fektethessenek be olyan országokban mint Svédország, Dánia és Finnország. A kormány a hírügynökségnek azt válaszolta, hogy áttekintik az alap vezetésének javaslatait, s ha szükséges, változtatnak a befektetési politikán.

Már vissza kell fogni a növekedést

Az 1100 milliárd dolláros vagyonalap, a nagyobbik egyébként nem fektethet be norvég eszközökbe, e mögött a befektetési politika mögött komoly közgazdasági megfontolások állnak. Az alap célja ugyanis nem csak a jövendő generációk pénzügyi biztonságának megteremtése volt, hanem az is, hogy a hatalmas olajbevételek miatt ne hevüljön túl az ország gazdasága.

Az Állami Nyugdíjalap minden olyan bevételt, osztalékot, amelyhez befektetésein keresztül jut, újrabefekteti. Az Alap szabályzata szerint részesedése nem emelkedhet a norvég tőzsdei cégekben 15 százalék fölé. Ennek köszönhetően tulajdonrésze évek óta 10 százalék felett van az Oslói Értéktőzsde cégeiben, ami elég kevés teret enged az alap kezelőjének az aktív befektetési politikára - írta az Alap vezetése. A befektetési politika szerint a vagyon 60 százaléka kell részvényekben legyen, a maradék 40 százalékon kötvényeket vesznek. Ez azt is jelenti, hogy ha például hirtelen áresés következne be a tőzsdén és újra kellene súlyozni a portfóliót, akkor hamar elérhetnék egy csomó cégnél a 15 százalékos limitet.

Az alap vagyona már így is szinte százszázalékosan be van fektetve a norvég részvénypiacon. Azért, hogy kontraciklikusan tudjunk cselekedni turbulensebb időkben is, célszerű lenne a Folketrygdfondet (ez az alap norvég neve - a szerk.) mozgásterét fenntartani - írta az alap vezetése. Azt is célszerűnek tartanák egyébként, ha nem csak nyílt, de zárt társaságokba is befektethetnének.

