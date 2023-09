Szeptember 6-tól megújult feltételekkel indítja újra a csereaukciókat az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A csereaukciók célja az, hogy a néhány éven belül nagy mennyiségben lejáró állampapírokat hosszabb futamidejűekre tudja becserélni az állam. Ez azért jó, mert így elkerülhető, hogy egyszerre nagyobb összeget kelljen majd törleszteni és megújítani.

Egy technológiai újításnak köszönhetően a csereaukciók során már nemcsak egy, hanem akár több különböző sorozatú, előre meghatározott államkötvény is szolgálhat ellenértékül.

Ezen államkötvény sorozato(ka)t nyilvános ajánlattételben fogja meghatározni az ÁKK.

Az újítás a tranzakciók lebonyolítását teljes mértékben flexibilissé teszi, ezáltal a piaci körülményekhez sokkal rugalmasabban tud igazodni az ÁKK, amelynek elsődleges célja a 2025-ben és 2026-ban esedékes intézményi államkötvény lejárati csúcsok mérséklése.

Az ÁKK egy éve döntött úgy, hogy a lakossági állampapírpiaci folyamatok és a hozamok emelkedése miatt átmenetileg felfüggeszti a csereaukciót, amely egészen mostanáig érvényben is volt. Szerintük a szüneteltetésnek több kedvező hatása is volt:

az intézményi adósság átrárazódása lassult, ez 2022-ben kamatmegtakarítást eredményezett az eredeti tervhez képest.

A hozamszintek csökkenését követően döntöttünk úgy, hogy jövő héttől újraindulnak a csereaukciók

– írják közleményükben.

Egyes lakossági állampapírok kamata is csökken a jövő héttől

Szeptember 4-től csökken az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) és a postán kapható Kincstári Takarékjegyek (KTJ) kamata. Az 1MÁP péntekig még évi 9 százalékos kamattal jegyezhető, a jövő héttől azonban már csak 8 százalékos kamattal vásárolható meg. Az egyéves KTJ éves kamata most 9, a kétévesé 9,5 százalékos, ezek 8, illetve 8,5 százalékosra csökkennek.

A kamatcsökkentést a meghatározó jegybanki kamat és a rövidebb lejáratú piaci (intézmények által is vásárolható) állampapírok hozamának csökkenése indokolja. A rövid lejáratú lakossági állampapírok kamata eddig is elmaradt az intézményi papírokétól, ez a jövőben is így maradhat. Az intézmények számára is megvásárolható egyéves diszkontkincstárjegyek (dkj) csütörtökön 9,3 százalékos átlaghozammal keltek el az ÁKK aukcióján. A magánszemélyek bármelyik magyar állampapírt megvásárolhatják, a dkj-t is, és a fix kamatozású intézményi államkötvényeket is.

A közeljövőben vélhetően tovább fognak csökkenni a rövidlejáratú állampapírkamatok, párhuzamosan az általános kamatcsökkentéssel és az infláció visszaszorulásával. Az inflációkövető állampapír ugyanakkor, amely jelenleg 10 éves lejáratra vásárolható meg, még 2025 januárjáig magas kamatot fizet: jövő januárban 14,75 százalékot, egy évvel később még többet, az idei inflációs adat alapján.