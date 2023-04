Ahova tavaly még 1,5 milliós fizetéssel találtunk munkaerőt, oda ma már nem lehet ennyiért

Nem csak Magyarországon van munkaerőhiány, hanem olyan országokban is Nyugat-Európában, ahol jelentősen magasabb a munkanélküliségi ráta – többek között erről is beszélt a Napi.hu podcastjában az Enloyd KFT Country Managere. A HR cég vezetője arra is kitért, hogy a legnagyobb hiány évtizedek óta az IT és a mérnöki területen van, hiába folyamatos a képzés és hiába jelentkeznek egyre többen, mivel időközben a munkaerőigény is jelentősen nőtt ezekben a szektorokban.

Buzgó Zsolt elmondta, hogy a nyelv és nyelvek ismerete továbbra is hatalmas előny a munkaerőpiacon, és a bérezést is nagyban meghatározhatja egy-egy pozíció esetén. Hozzátette, hogy mivel a trendek is azt mutatják, hogy egyre több külföldi nagy beruházás érkezik hazánkba, ezért a magas szakképesítés és a nyelvtudás még inkább felértékelődik, és még több ilyen képességekkel rendelkező munkavállalóra lesz szükség hazánkban. A szakember hozzátette, hogy ezen a területen nem áll jól a hazai munkaerőpiac, mert azok akik rendelkeznek ezzel a tudással azok, vagy már valamilyen cégnél elhelyezkedtek és nehezen mozdíthatóak, vagy elmentek külföldre, hiszen ott is rendkívül jól tudnak érvényesülni.

Az elmúlt időszakban drasztikus változáson ment keresztül a munkaerőpiac, mivel a COVID nagyban átalakította az igényeket és felpörgette a digitalizációt mondta Buzgó. A HR vezető kiemelte, hogy egyes területeken a cégek kénytelenek voltak a munkaerőhiányt a robotizáció segítségével megoldani, de ez nem jelenti egyértelműen azt, hogy a piacon kevesebb erőforrásra lenne szükség.

Buzgó Zsolt arról is beszélt, hogy bár a mesterséges intelligencia drasztikus ütemben fejlődik a munkaerőpiacon ez nem egyik pillanatra jelentkezik, így attól, mert egy program berobban, mint például a ChatGPT még egyáltalán nem biztos, hogy ki tud váltani munkahelyeket, és a szabályozása még mindig emberi kézben van, az pedig akár egy évtizedig is eltarthat.

A szakember hangsúlyozta, hogy a munkaerőhiány miatt most olyan helyzet állt elő, hogy a munkavállalók sokkal jobban tudják érvényesíteni a bérigényeiket egy adott pontig, de a cégeknek nyilván szem előtt kell tartaniuk azt, hogy mi az ami számukra kitermelhető, mivel, ha mindenkinek drasztikusan emelik a fizetését, de a bevételi oldalon nincs változás, akkor hiába emelkednek a fizetések az az állapot átmeneti lesz csak, mert a vállalat csődbe megy.

Buzgó elmondta, hogy IT területen, már a junior fejlesztők számára is 1 milliós kezdő fizetést kínálnak a cégek, de a vezetői beosztásoknál az IT és mérnöki területen 3 millió forint feletti fizetéssel csábítják a munkavállalókat. Hozzátette, hogy ahová tavaly még 20 év munka tapasztalattal másfél milliós munkabérrel találtak munkaerőt, ugyan arra a pozícióra ma ugyan ezért a bérért egy kezdő munkavállalót sem találni.