Tóth Zoltán: Az E.ON anyavállalati szinten is a fenntarthatóságra törekszik

A szolgáltatók hosszú távon gondolkodnak, ezért változik folyamatosan az E.ON üzletágainak a szerkezete is. A cégben már anyavállalati szinten is a fenntartható megoldásokat helyezik előtérbe. Az ebből származó árbevétel és nyereség már bőven összemérhető a hagyományos villamosenergia és gázkereskedelemből származó bevétellel. Az E.ON célja a hosszútávú és fenntartható működés, és az ügyfeleikkel is pontosan ilyen kapcsolatra törekszenek.

Jellemzően azok a vállalatok kezdtek energiahatékonysági beruházásokba, amelyeknek eleve magas volt az energiaköltségük. Másik ösztönző lehetett akár anyavállalati elvárás is, hogy a cégek érdemben csökkentsék a széndioxid-kibocsátásukat. Azok a piaci szereplők invesztáltak még, amelyek hosszú távon tervezték a fenntarthatóságot

- világította meg a helyzetet Tóth Zoltán, megjegyezve: az energetikai piac nehezen írható körül, mivel kifejezetten dinamikusan változik. Öröm viszont az ürömben, hogy most alapvetően nagy a kereslet az energiahatékonyságot növelő megoldások iránt.

Az energetikai felülvizsgálatnál már partnerként tekintenek az E.ON-ra

Azon cégek, amelyek eljutnak az energetikai felülvizsgálatig, már partnerként tekintenek az E.ON-ra. Jó pár vállalat viszont azonnali megoldást akar, ami azért sem szerencsés, mert a komoly beruházások esetében a tervezési, a kivitelezési és az engedélyeztetési idő akár másfél év is lehet.

Érdemes volt az energiahatékonysági beruházásokat idejében betervezni, erre a mostani energia-veszélyhelyzet minden eddiginél élesebben rávilágított

- állapította meg Tóth Zoltán.

