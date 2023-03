Jöhet a mérséklődő infláció és a kamatcsökkenés korszaka

A 60 százalék alatti GDP-arányos államadóssággal Magyarország elérné azt amit az elmúlt években a fejlett nyugati országoknak sem sikerült, hogy kikerüljenek az adósság spirálból – mondta az MCC Gazdaságkutató műhelyének vezetője a Napi.hu videó podcastjában. Sebestyén Géza arról is beszélt, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által említett történelmi jelentőségű beruházások rövid távon is érzékelhető hatással lesznek a magyar gazdaságra. Sebestyén hozzátette, hogy az infláció mérséklődése már most is tapasztalható és a következő hónapokban még inkább jellemző lehet, így a kormány által várt kamatcsökkentéseket hamarosan meglépheti a Magyar Nemzeti Bank.