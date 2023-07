Szoboszlai Liverpoolba igazolása a teljes magyar labdarúgást újra árazza Európában

Dénes Ferenc sportközgazdász szerint az, hogy a szaúdi befektetési alap a világ egyik legnagyobbja és számos területen vásárolja be magát nyugati érdekeltségekbe – például övék már a Newcastle United, de a Disneyben is van 10 százalék tulajdonrészük.

A szakember kiemelte, hogy egyre több jel mutat arra, hogy a jövőben létre jöhet egy úgynevezett „világliga” a világ legnagyobb futballklubjai számára a föld minden tájáról. Ha ez összejön, akkor az arab országok számára is fontos, hogy megfelelő minőségben tudják képviseltetni magukat – ez pedig ennek a folyamatnak egy elengedhetetlen része. Dénes Ferenc szerint a top játékosok igazolása folytatódni fog, mivel Szaúd-Arábia arra készül, hogy elnyerje a 2030-as labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát, amelyhez szüksége van arra, hogy nagyobb figyelem essen rá nemzetközileg is, ebben pedig nagy segítséget tudnak nyújtani a sikeres focisták is.

„Szerintem ez szégyen”

Szégyen, hogy 2010 óta folyik egy labdarúgásfejlesztési program Magyarországon, aminek köszönhetően számos eredménye lett a magyar futballnak, de

a Fradi vereségét egyszerűen nem lehet megmagyarázni

– közölte Dénes Ferenc. A sportközgazdász hozzátette, hogy súlyos milliárdokat veszített a Ferencváros azzal, hogy ilyen hamar kiesett a Bajnokok Ligájából, de a közvetlen bevételkiesés mellett hosszabb távon az is nagy veszteség lesz, hogy a csapatban játszó játékosokat az elmúlt években már euró milliókért tudta értékesíteni a csapat, míg ez a jelen helyzetben elképzelhetetlen lesz. Hozzátette, hogy az FTC labdarúgó csapata az elmúlt években már eljutott arra a szintre, hogy a piacról is fenn tudta tartani magát, ami egyedülálló idehaza, de egy ilyen gyors kiesés ezt is veszélybe sodorta.

„Szoboszlai Liverpoolba igazolása a teljes magyar labdarúgást újraárazza”

Dénes Ferenc hangsúlyozta, hogy Szoboszlai Dominik átigazolása mellett több olyan magyar játékost is szerződtettek top bajnokságokba olyan összegekért, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak, és ez a tendencia folytatódni fog.

Az atlétikai világbajnokság egy akkora esemény, amely mindenképpen hozni fog Magyarország számára, anyagi és sportdiplomáciai szempontból is – közölte Dénes Ferenc. A szakember kiemelte, hogy a bevételek nagy része nem a jegyekből fog befolyni, hanem a sportturizmusnak köszönhetően a szolgáltatási szektor számos területén jelentkezik majd.