Minden ötödik általános iskolában érettségivel rendelkező pedagógus tanít

A státusztörvénynek több olyan pontja is van, ami hátrányosan érinti a pedagógusokat és a diákokat egyaránt – közölte Totyik Tamás a Napi.hu videó podcastjában. A Pedagógus Szakszervezet választott elnöke kiemelte, hogy a törvény tervezete többek között elveszi a lehetőséget a tantestülettől, hogy szavazhassanak az éves munkatervükről, ami azt jelentheti a gyakorlatban, hogy a fenntartó törölheti az iskolák szakorientált képzéseit, illetve a kéttannyelvű iskolák esetében is dönthetnek pénzhiányra hivatkozva úgy, hogy a továbbiakban nem támogatják a kétnyelvű oktatást.

A PSZ újonnan választott elnöke kiemelte, hogy az egyik leginkább kritizált része a státusztörvénynek az átcsoportosítások lehetősége, amit eredetileg tankerületeken belül terveztek, de itt az esetleges 90 kilométeres távolságra tekintettel járási szintre csökkentették, de ez is komoly érvágásnak számítana. Totyik hozzátette, hogy, ha az országgyűlés elfogadja a státusztörvényt jelenlegi formájában könnyen előfordulhat, hogy akik idáig csak gondolkodtak, hogy elhagyják a tanári pályát most ennek hatására meg is teszik.

Lemond a köznevelési helyettes államtitkár



A közoktatás legsúlyosabb témája jelenleg a státusztörvény, ami miatt számos módon tiltakoztak már diákok, tanárok, a velük szolidaritást vállalók , valamint az ellenzéki pártok is. Kisfaludy László egyelőre nem indokolta lemondását.

Totyik Tamás arról is beszélt, hogy a következő 5 évben a pedagógus hiány drasztikusan fog tovább nőni, mivel 22 ezer fővel többen mennek nyugdíjba, mint amennyien várhatóan a képzésről a pályára kerülhetnek. A szakember hozzátette, hogy ebben a statisztikában még a Nők 40 program segítségével nyugdíjba vonuló pedagógusok és a pályaelhagyók nincsenek benne, így nagy valószínűséggel a szám ennél is rosszabb. Totyik arról is beszélt, hogy a helyzet már most is súlyos, mivel 16 ezer olyan állás van a közoktatás rendszerében, amelyet nem töltettek be, vagy képesítés nélküli pedagógussal végeztetnek el, vagy olyan tanárral, akinek nem is szakja az adott tantárgy.

Minden ötödik általános iskolában érettségivel rendelkező pedagógus is tanít

A legfontosabb az lenne, hogy a munkaterheket csökkentse a kormány, mivel a jelenlegi 24 tanítási órával ellátott rend Európában a második legmagasabb Oroszország után – tette hozzá Totyik. A PSZ elnöke elmondta, hogy a tanárokéval egyetemben a diákok munkaterheit is csökkenteni kell, mivel a 21. században nem ismeretanyagokkal kell a diákokat terhelni, hanem a képességeiket és készségeiket kellene fejleszteni.

Radikális emelkedése lenne szükség

Totyik Tamás hozzátette, hogy a fizetéseknek is radikálisan emelkednie kellene, hiszen Magyarországon a legalacsonyabb a tanárok fizetési az EU-ban a diplomás átlagbérhez képest. A PSZ vezetője hangsúlyozta, hogy jövőkutatók szerint azok a diákok, akik a Pisa mérés szerinti 7-es skálán nem érik el a 4-es szintet, azoknak a munkáját 15-20 éven belül a robot technológia és a mesterséges intelligencia ki fogja váltani, márpedig ma Magyarországon a tanulók 60 százaléka nem éri el a 4-es szintet.