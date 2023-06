Jelenleg egy középiskolai tanár bruttó bére 454 598 forint, egy általános iskolai pedagógus pedig bruttó 390 952 forintot keres. A Pulzus kutató segítségével a Napi.hu arra volt kíváncsi, hogy a felnőtt lakosság mekkora béremelést tart indokoltnak egy középiskola tanár esetében. A pedagógus szakszervezetek szerint, ha nem emelkednek a tanárbérek és nyáron elfogadják a státusztörvényt tanárok ezrei hagyják el a közoktatást.

Nagy a fluktuáció



Tizenhét budapesti tanár döntött úgy a Karinthy Frigyes Gimnáziumban, hogy otthagyja állását, ezt egy Facebook posztban jelentették be. A pedagógusok között vannak, akiket kirúgtak, vannak, akik maguk döntöttek a távozás mellett.

A rendhagyó tablókép alá azt írták:

Te tetted ezt, király!

Mindeközben a Madách Imre Gimnázium is a Facebookon keres angol, spanyol, matematika–informatika, történelem–magyar és testnevelés szakos tanárt a szeptemberben induló tanévre. Az álláshirdetés szerint a szülők hozzájárulásával az iskolai alapítvány fizeti a gimnáziumban zajló tehetséggondozást, a szakköröket és a szabadidős programokat. Mivel erre az állam nem ad pénzt, de pluszmunkákkal a tanárok a nettó fizetésüket akár 25-50 ezer forinttal is megemelhetik.

Még nyáron rábólinthatnak a státusztörvényre



Ahogy arról már többször írtunk, a közoktatás a státusztörvény körüli vitáktól hangos, ez a jogszabály határozza meg a pedagógusok új életpályáját.

A Pulzus által készített kutatásban a válaszadók többsége, 55 százaléka nő volt, 45 százaléka pedig férfi és jellemzően városban élt. Inkább a 18 és 59 év közöttiek válaszoltak, a hatvan év felettiek válaszai 29 százalékot tettek ki. A Pulzus felmérésében résztvevők többsége alap és középfokú végzettséggel rendelkezett, és csak ötödüknek (18 százalék) volt felsőfokú végzettsége, diplomája.

A többség jelentős béremelést adna



A friss kutatás adatai szerint a megkérdezettek 25 százaléka 10 és 30 százalékkal emelné a pedagógusok bérét, 27 százalék pedig 30 és 50 százalékkal magasabb fizetést adna gyermeke tanárának. Valamivel több, mint minden tizedik válaszadó 50 és 80 százalékos béremelést tartana indokoltnak. A válaszadók másik tizede pedig 80 és 100 százalékkal emelné meg a középiskolában tanító pedagógusok bérét.

Hét százalék mondta azt, hogy egy fillérrel se adna több pénzt gyermeke tanárának.

Kép: Pulzus

A 40 év körüli szülők, a 60 éves vagy idősebb nagyszülők és jellemzően a férfiak voltak nagyvonalúbbak a pedagógusok fizetésemelésének tekintetében. A válaszadó férfiak harmada 30 és 50 százalékkal emelné meg a középiskolai tanárok fizetését, míg a nőknek csak az ötöde ért egyet az utóbbi emeléssel.

Kép: Pulzus

Magasabb kategóriában a 80 és 100 százalékos fizetésemelésre is a férfiak voksoltak többen, és majdnem fej-fej mellett van a nők és férfiak véleménye arról, hogy 10 és 30 vagy 50 és 80 százalékkal több fizetést érdemelnének a gimnáziumban tanító pedagógusok.

Lesz-e milliós tanárbér?



A kormány tervei szerint 2027-re egy kezdő pedagógus bruttó bére elérheti a bruttó 800 ezer forintot is, és két évre rá a bruttó egymillió forint sem kizárt – ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter többször is elmondta a kormányinfón. És azt is mindig hozzáteszi, mivel Magyarországra nem jönnek jelenleg uniós források, ezért egy nagyobb mértékű pedagógus béremelés az európai uniós pénzek megérkezésétől függ.

Egyelőre nincs megállapodás a pedagógus szakszervezetek és az oktatási kormányzat között a státusztörvényről vagy ahogy a pedagógusok nevezik a bosszútörvényről, ám Gulyás Gergely szerint nyáron biztosan szavaznak róla a parlamentben legkésőbb július 7-ig.

A pedagógusok érdekeit képviselő szakszervezetek szerint ilyen infláció mellett – januárban a KSH adatai szerint 25,7 százalékra ugrott a drágulás – jóval magasabb fizetést kellene elérni, mint amit előre prognosztizált a kormány. A szakszervezetek továbbra is azt mondják, nem uniós pénzből kellene az ágazat fizetésemelését biztosítani.

A Pulzus kutató korcsoportok szerint is megkérdezte, hogy a fiatalok és a 60 év felettiek mennyivel több pénzt adnának gyerekeik, unokáik tanárainak.

Korosztályok szerint a 60 év körüliek közel 60 százaléka 10 és 50 százalék közötti béremelést adna unokája pedagógusának.

A 18 és 39 év közöttiek ettől kevesebbet, a 40 és 59 éves korcsoportba tartozók negyede 10 és 30 és szintén ugyanebbe a korcsoportba tartozók másik negyede pedig 30 és 50 százalékkal emelné meg a tanári fizetéseket a középiskolában. A magasabb 80 és 100 százalékos béremelést pedig a középkorúak valamivel több mint tizede tartana indokoltnak.

Kép: Pulzus

Jellemző, hogy a diplomások magasabb fizetésemelést adnának, mint az alap- vagy középfokú végzettséggel rendelkezők. A felsőfokú végzettségűek több mint fele 30 és 80 százalék közötti mértékben emelné meg a tanári fizetéseket. Az alapfokú végzettséggel rendelkezők majdnem 60 százaléka 10 és 50 százalékos fizetésemelést adna gyermeke tanárának.

Lakóhely szerint a nettó 454 598 forintos tanári fizetéseket a Budapesten élők több mint fele 30 és 80 százalékkal emelné meg, a községben élőknek pedig csupán a harmada tartana indokoltnak ekkora béremelést.

Ezt kell tudni a kutatásról A Pulzus Kutató felmérése 1000 fő megkérdezésével történt, a válaszok reprezentálják a magyar felnőtt lakosság véleményét. Ez azt jelenti, hogy az adatok nem, kor, iskolai végzettség és településtípus szerint a magyar alapsokasági adatoknak megfelelően tükrözik a felnőtt, 18 pluszos lakosság véleményét. A kutatást a Napi.hu kérésére végezték június 20-a és június 21-e között.

Egy korábbi cikkben foglalkoztunk az általános iskolai pedagógusok béremelésével. Abból az derült ki, a Pulzus felmérése szerint, hogy budapestiek és a férfiak szerint kellene jócskán, akár 50 és 100 százalék közötti összeggel is megemelni az általános iskolában tanító pedagógusok fizetését.