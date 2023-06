Karácsony Gergely főpolgármester az eredményeket bejelentő sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ez a lakógyűlés volt az első alkalom, ahol közvetlenül is egyeztettek minden budapestivel. A részvételi adatokról kijelentette, 136 ezer ember döntése a

politikai kultúraváltásnak a része lehet

A válaszolók közel 80 százaléka fenntartaná a jelenlegi forgalmi rendet a Lánchídon, azaz a jövőben is csak a taxisok, a buszok, a motorosok és a biciklisek használhatják majd a hidat – ismertette Karácsony Gergely. A Lánchíd forgalmi rendjének jövője mellett másik három, kevésbé konkrét kérdésről is szavazott több mint 136 ezer fővárosi.

A budapestiek a jövőt választották

– fogalmazott Karácsony.

A hídon december közepe óta szabadon közlekedhetnek a buszok, a taxisok, a motorosok és a mikromobilitási eszközök is, de az autósokat nem engedték vissza, és mostmár nem is fogják - emlékeztet a Telex.

A Lánchíd forgalmi rendjének jövője mellett megkérdezték a fővárosiakat arról, hogy mit tartanának igazságosnak: ha a jelenlegi városvezetés annyit fizetne a kormánynak adók és hozzájárulások formájában, mint az előző vagy „ha maradna a több mint tízszeresére emelt kormányzati elvonás”.

91 százalék a megemelt hozzájárulások ellen szavazott, tehát nem szeretnék, ha a főváros többet fizetne.

Egy másik, költségvetéssel kapcsolatos kérdésnél, miszerint a főváros inkább felfüggessze a kormányzati elvonások – szociális hozzájárulás - befizetését vagy csökkentse a járatok számát a közösségi közlekedésben, a lakógyűlésen szavazók jelentős része, egész pontosan

88 százaléka nem szeretné, hogy kevesebb Combino járjon a Nagykörúton vagy ritkábban járjon a 3-as metró.

A Lánchídra a kormány által ígért, de egyelőre át nem utalt hatmilliárd forintról arra keresték a választ, hogy adja oda a pénzt a kormány, vagy vonja vissza a kormány a határozatát és ne adjon pénzt. A résztvevők

93 százaléka szerint a kormánynak ki kellene fizetnie azt a hatmilliárdot, amit korábban megígért a híd felújítására.

Karácsony Gergely a lakógyűlésen született döntések értelmében fizetési felszólítást küld az építési minisztériumnak, mivel az ő költségvetésükben szerepel azon összeg, amit a Lánchídra ígért a kormány. A Pénzügyminisztérium figyelmét pedig felhívja arra, hogy a köztük lévő közigazgatási per végéig a fővárosi önkormányzat nem fizet szolidaritási hozzájárulást – mondta.

Karácsony nekimegy a kormánynak Benyújtja a főváros a keresetet a Magyar Államkincstár ellen, amiben azt követeli, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a kormány törvénytelenül von el több pénzt a fővárosi önkormányzattól, mint amennyit állami támogatásként ad. Bővebben >>>

A főpolgármester szerint amíg zajlik a közigazgatási eljárás, addig a minisztérium nem vonhat el pénzt Budapesttől.

Hozzátette, Orbán Viktorral szintén levélben ismereti az eredményeket, és azért neki küldi a levelet, mert az egyeztetésre szolgáló Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának jelenleg nincs vezetője.

Ez a nemzeti konzultációnak az ellenkezője. Ezek a kérdések valódi kérdések, ezek az ügyek a városnak az ügyei, a legsúlyosabb dilemmák amikkel szembesül a városvezetés

– mondta Karácsony azokra a kritikákra, hogy a lakógyűlés hasonlít a kormány konzultációjához. A részvételi adatokkal kapcsolatban azt mondta, hogy már az nagy dolog, hogy 136 ezer ember kinyitotta a főváros által küldött levelet és foglalkozott a dologgal.

A mostani Lakógyűlés egyébként nagyjából 130 millió forintjába került a fővárosnak.