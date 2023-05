Kovács Attila, miskolci mestercipész négy aranyérmet nyert a wiesbadeni cipészvilágversenyen. A verseny több mint ötven éves múlttal rendelkezik, és három évente kerül megrendezésre – számolt be az Infostart.

A szakmai zsűri az alapötlet megvalósítását, a cipők üzenetét, az összhangot, valamint a az alkalmazott technikákat is szem előtt tartja a kivitelezés és a felhasznált anyagok mellett.

Azt is megvizsgálják, hogy mennyire felelnek meg az anyagok a kor kihívásainak, milyen technikai újdonságot hoz az alkotás.

Ezek összessége az hozza az aranyérmet, illetve a nagydíjat, mint ebben az esetben az egyik férficipő

− mondta a magyar győztes.

A mestercipész elmondása szerint a különleges anyagok már önmagukban inspirálóan hatnak rá: a két férfi és két női cipő közül az egyik például aligátorbőből készült, melyet átmenetesen algazöldre festett. Használt hozzá egy kevés borjúbőrt is, a felületét karikákkal és szegekkel díszítette. A másik díjnyertes darab fakéreg szerű felületet kapott, ezt erősítve pedig egyedi faragással egy fát rajzolt a talpára.

Az egyik női cipő kék színű, ezüstös buborékmintákkal, a másik pedig aranyszínű kígyóbőrből készült barokk stílusban. Kovács Attila elmondása szerint a kézzel készült cipőknek lelkük van, ráadásul a megrendelő lábára legmegfelelőbb darabot képes elkészíteni a mester.

Sokkal többen tudnák megengedni, mint amennyien élnek ezekkel a lehetőségekkel, hiszen ez természetesen pénzkérdés is, de elsősorban igény kérdése

A mestercipész szerint egy férfi nem csak a karórájára és az autójára, de az öltözködésére is figyel, ehhez pedig hozzátartozik az egyedi, egészséges lábbeli is, így vha van rá lehetőség, akkor ezek az emberek élnek is vele.