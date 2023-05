Az indok szerint alapvetően „rendszerhiba” volt beengedni a brit lap tudósítóját a CPAC budapesti konferenciájára. Garamvölgyi Flóra a Media1-nek elmondta, hogy online intézte a sajtóregisztrációját, amit vissza is igazoltak a szervezők – számolt be róla a 444.

A repülőtéren már – más újságírókhoz hasonlóan – ő is kapott abból egy üzenetet arról, hogy az eseményt élőben nem, csak online követheti, de ekkor már úgy volt vele, hogy végigjárja az útját, hiszen korábban már visszaigazolták az akkreditációját, így a kiküldött üzenet nyilvánvalóan téves lehet.

A rendezvényen meg is kapta a belépőjét az útlevele felmutatása után, rajta a Guest felirattal, így az első napot normális keretek között dolgozhatta végig.

Pénteken is beengedték, de Rick Santorum republikánus politikussal, Pennsylvania állam korábbi szenátorával készített interjúja közepén váratlanul félbeszakította egy szervező, elhúzta a karjánál fogva, és megkérte, hogy azonnal hagyja el az eseményt. Elmondása szerint a szervező azt mondta, „rendszerhiba” volt Garamvölgyi beengedése.

The Guardian: fulladozik a magyar sajtószabadság

A The Guardian beszámolójában azt írta, hogy „a legtöbb független újságírótól megtagadták az akkreditációt az eseményre, egy olyan országban, ahol a Nemzetközi Sajtóintézet szerint továbbra is fulladozik a sajtószabadság. A Covid-járvány idején az Orbán-kormány törvényt fogadott el, amely akár öt évig terjedő börtönbüntetést is kiszabhat a dezinformáció terjesztéséért.”

A konferencia nyitóbeszédében Orbán Viktor megemlítette Ferenc pápa vizitálását, amiről úgy fogalmazott, hogy fantasztikus apostoli látogatás volt, és a magyarok rendkívül hálásak a szentatyának. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pápalátogatás és a CPAC konferenciája időben egyre közelebb kerül egymáshoz: idén alig egy hét volt már csak a két esemény között, éppen ezért nem lepődne meg, ha esetleg jövőre a Szentatya is benézne hozzájuk.