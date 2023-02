A tervezettnél pár héttel később, március 10-én kezdik meg a népligeti felüljáró állapotfelmérését – mondta az InfoRádiónak Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke. A felmérés ahhoz szükséges, hogy lássák, milyen állapotban van a felüljáró. Szerinte nem ez az egyetlen felüljáró Budapesten, amit szükséges lenne felújítani.

„Február 20-án megkapta a munkaterületet a kivitelező. Március 3-tól kezdődik az ideiglenes forgalmi rend kialakítása, és várhatóan március 6-tól indul el az érdemi munka. Addig a közlekedők még nem érzékelik a változásokat, a kivitelező felkészül, a felüljáró környékén készítenek elő munkálatokat” – közölte a kabinetfőnök.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy már február 20-án lezárnak egy sávot a felüljárón.

A felmérés ahhoz szükséges, hogy lássák, milyen állapotban van a felüljáró. Balogh Samu arról is beszélt az InfoRádiónak, hogy a rendelkezésre álló információk szerint „minden közlekedő biztonságosan mehet a felüljárón”.

A felüljárók állapotának szinten tartása is óriási összegeket emészt fel

Elmondta azt is, hogy a Nyugati téri felüljáró állapota is kérdéses, viszont annak lebontásáról az állam azóta visszavonta a támogatást, és nem veszi igénybe ezt az uniós forrást. A Flórián téren is évekkel ezelőtt szóba került a felüljáró felújítása.

Balogh Samu szerint számos felüljáró vár felújításra, éves szinten legalább tízmilliárd forint hiányzik a büdzséből, amivel csak szinten lehetne tartani a fővárosi felüljárókat és hidakat.

(Munteanu Malina Ottilia)