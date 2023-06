A listát a megszokott szempontok szerint alakítják ki, emlékeztet az Eduline, amelyik közölte a rangsort a topuniversites.com alapján.

Ezek a következők:

akadémiai elismertség,

munkáltatói megbecsültség,

a tudományos munkák idézettsége,

az oktatók és hallgatók aránya.

A külföldi hallgatók aránya mellett az idei rangsor összeállításakor három új szempontot is figyelembe vettek, a nemzetközi kutatási hálózat indikátora, a végzett hallgatók foglalkoztatási eredményeinek mérőszáma, továbbá a fenntarthatóság 5-5 százalékos fajsúllyal szerepeltek a rangsorban.

Ezek alapján a legeredményesebben szereplő magyar felsőoktatási intézmény a szegedi egyetem lett, majd a Debreceni Egyetem, és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem következik. Felkerült a körülbelül háromezer egyetemet listázó rangsorba a pécsi, a miskolci és az Óbudai Egyetem is, a tavalyi eredményéhez képest pedig több mint száz helyet lépett előre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, de a korábban budapesti, jelenleg bécsi székhelyű CEU is a legjobbak között van.

Íme a lista:

Szegedi Tudományegyetem 601-610. hely

Debreceni Egyetem 671-680. hely

Eötvös Loránd Tudományegyetem 701-710. hely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 741-750. hely

Pécsi Tudományegyetem 801-850. hely

Budapesti Corvinus Egyetem 1001-1200. hely

Széchenyi István Egyetem - 1001-1200. hely

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 1001-1200. hely

Miskolci Egyetem 1201-1400. hely

Óbudai Egyetem 1201-1400. hely

Pannon Egyetem 1021-1400. hely

A világrangsor élét változatlanul zömében amerikai és brit egyetemek uralják.

Az első helyet az idén is a műszaki oktatásáról híres Massachussets Institute of Technology szerezte meg, amit a brit Cambridge és az Oxford követ, utánuk pedig a Harvard, a Stanford és a londoni Imperial College áll. Az első tízbe mindössze egy európai egyetem, a svájci ETH Zurich került, de az ázsiai felsőoktatási intézmények közül is csak egynek jutott hely a top 10-es listában, ami a nyolcadik helyen a National University of Singapore lett.

A kilencedik helyet az angol fővárosban található UCL, a tizediket pedig az amerikai Berkeley szerezte meg.