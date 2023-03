Nem kell nagyon túrni a hírek után, hogy csak a közelmúltból két elrettentő példát mutassunk olvasóinknak. Januárban például egy Audi R8-as és egy BMW M4-es küzdelmét tette valaki közzé egy Instagramon megjelent videóban:

Ez a verseny azért is példaértékű, mert a felvételen látható, hogy az erőpróba kis híján tragédiába torkollott, mert a „kijelölt pályán” egyszer csak a versenyzők elé pördült egy driftelő Mercedes, és a résztvevők csak hatalmas szerencsével úszták meg a hármas karambolt.

No persze az is elgondolkodtató, hogy ezt a videót a visszajelzések tanúsága szerint nem kevesebb, mint 8 ezer ember kedvelte.

De nem kevésbé elgondolkodtató az a még frissebb, márciusi videófelvétel, amit a zsúfolt Szentendrei út forgalmában rögzített egy arra haladó autós fedélzeti kamerája.

Ott spontán versengés alakult ki egy Audi és egy Tesla között, és az autók botcsinálta sofőrjei nyilvánvalóan még egy eldugottnak tűnő útszakasz kijelölésével sem bíbelődtek, fényes nappal, hirtelen rossz ötlettől vezérelve csak úgy belevágtak a lecsóba a nagyvárosban.

Az Audi és a Tesla már az északi összekötőtől kezdve versenyzett

– derül ki a szemtanú leírásából.

A piros lámpánál a több sávos úton az Audi lendületből érkezett a jobb oldali sávból, ami néhány száz méteren belül ráadásul megszűnik. A teslás észrevette ezt, ő is gyorsított, és hipp-hopp együtt értek utol egy kisbuszt. Az Audi akkor már nem fért be a Tesla elé, fékezni sem tudott, ezért elrántotta jobbra a kormány, és tarolt mindent, szalagkorlátot, oszlopot.

Csúnyán összetört, az első kerekei kiszakadtak, de a sofőrnek nem lett baja.

Az internet népe megszólal

Az eset megtekintése és a leírás elolvasása után a történtek online szemtanúi többek közt így értékelték a verseny kimenetelét:

Ez egy win-win helyzet, nem tört össze mást, és magát kivonta a forgalomból. Soha jobbat.

Mindig könnybe lábad a szemem, mikor ilyet látok. Gratulálok a hülyeségükhöz.

Az Audit vezető lényt is könnyebb lenne teherbe ejteni, mint gondolkodóba.

Gratula a furgonosnak, ő nyerte a versenyt.

A legjobb az egészben az, hogy ez a szerencsétlen élete végéig abban a tudatban fog volán mögé ülni, hogy egyszer már röhögött rajta az egész internet.

Nincs biztonságos gyorsulási verseny

A bemutatott példákból is kitűnik, hogy a biztonságos gyorsulási verseny eleve nem létező fogalom, és az ilyen küzdelmek mindig magukban rejtik a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát.

És ezt nem mi állítjuk, hanem maga a Magyar Gyorsulási Szövetség, mert ilyen szervezet is létezik ám, és azzal foglalatoskodik, hogy „a Magyar Gyorsulási Szövetség regionális szövetségein keresztül irányítja, fejleszti, és bonyolítja le a gyorsulási sportrendezvényeket a Magyar Köztársaság területén úgy, hogy a sportrendezvény megtartásához engedélyt ad ki, vagy von meg.”

A gyorsulási sportág A Magyar Gyorsulási Szövetség tájékoztatása szerint a gyorsulási sportág olyan sport, amelyben technikai eszközzel mérik össze a versenyzők a pszichikai és fizikai állóképességüket. A gyorsulási versenyzés két jármű közötti párhuzamos, egyenes pályán történő versenyzés, ahol a teljesítendő táv szabott. A világszerte elfogadott norma negyed mérföld (kb. 400 m) vagy nyolcad mérföld (kb. 200 m), de a versenytáv lehet hosszabb, vagy rövidebb is. Egy gyorsulási rendezvény hasonlóan épül fel, mint egy labdarúgó bajnokság: egy-egy forduló több, két jármű közti futamból áll, és a versenyeken bárki indulhat, ha jogosítvánnyal és járművel rendelkezik. A gyorsulási versenyre benevezett versenyzőket járműveik alapján osztályokba, kategóriákba sorolják, és a sportág szakmai előírásai határozzák meg, hogy ki melyik kategóriában indulhat.

Ez tehát a gyorsulási versenyzés legális formája, és a szervezők a versenyszabályzatban bizony készülnek a balesetekre is.

Szervezetten legalább fel lehet készülni a bajra

Azt írják, hogy baleset, elemi csapás, vagy tömeges rendbontás esetén a sportrendezvényt azonnal fel kell függeszteni, a baleset esetén a helyszínen tartózkodó mentő vagy speciális életmentő ellátja a sérülteket, illetve a rendező a biztonsági őrök segítségével biztosítja a baleset helyszínét a rendőrség megérkezéséig. Ha a rendőrség a baleset okát a helyszínen ki tudja deríteni, akkor ezt is rögzíteni kell, továbbá ha esetleg filmfelvétel készült a balesetről, akkor azt be kell mutatni a rendőrség helyszínelőinek.

A rendőrség razziázik

Ha pedig már szó esett a rendőrségről, álljon itt az is, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendszeresen indít akciókat az illegális gyorsulási versenyek ellen. Az ilyen razziák általános célja a gyorsulási versenyek visszaszorítása, illetve az átalakított, versenyzésre feltuningolt járművek kiszűrése.

A cikkünk elején felidézett januári budapesti gyorsulási verseny helyszíne például a Totalcar információi szerint a IV. kerületi Óceánárok utca volt, és mivel az esetet kommentelők között többen is hiányolták a rendőri jelenlétet, kollégánk megkérdezte a rendőrséget, hogy van-e tudomásuk a felvételen történt versenyről, illetve ha nincs, akkor mihez kívánnak kezdeni a látottakkal.

A rendőrség azt válaszolta, hogy bár korábban nem érkezett hozzájuk megkeresés az Instagramon is látható felvétel kapcsán, és azzal összefüggésben intézkedés nem történt, hivatalból megindítják a szabálysértési eljárást. Továbbá az is kiderült, hogy az Óceánárok utca már a látókörükbe került, ott korábban három esetben vontak be forgalmikat engedély nélküli autóátalakítás miatt.